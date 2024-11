9 Consejos para practicar una buena higiene crediticia

Patrocinado por JPMorganChase

Un buen crédito puede ayudar a abrir la puerta a un futuro más brillante.

Eso no es solo una metáfora: su puntuación de crédito es una de las primeras partes de información que los prestamistas revisan antes de aprobarle para una hipoteca, un préstamo para empresas u otra compra que requiera financiamiento. Un historial de crédito sólido podría ayudarle a posicionarse como un prestatario más confiable.

Piensa en crear crédito como practicar una buena higiene. Cuanto más mantenga buenos hábitos financieros y elimine errores pasados, mejor podrá ser su crédito.

Aquí hay nueve sugerencias importantes para ayudar a establecer y mantener un buen estado del crédito.

1. Verifique sus informes de crédito

Revisar su informe de crédito es el primer paso para encontrar información que pueda estar afectando su puntuación. Tiene un informe de crédito con las tres principales agencias. Puede acceder a su informe de crédito ExperianTM de forma gratuita con Chase Credit Journey®.

2. Monitoree su puntuación de crédito

Este número de tres dígitos puede ser clave para la decisión de su prestamista y ayuda a determinar la oferta de tasa de interés que recibirá. Con una puntuación de crédito más alta, es posible que pueda reducir su tasa de interés. Tenga en cuenta que la puntuación de crédito es solo uno de los muchos factores que se consideran. Las cinco categorías principales que determinan su puntuación de crédito son el historial de pagos (35%), los montos adeudados (30%), la antigüedad del historial de crédito (15%), el nuevo crédito (10%) y los tipos de crédito utilizados (10%).

3. Liquidar cuentas en mora

Ponga al día las cuentas en mora o trabaje para liquidarlas cuando pueda. Las morosidades incluyen pagos vencidos, cancelaciones, cobros o sentencias.

4. Efectúe los pagos puntualmente

Cada pago puntual es importante, ya que ayuda a demostrar un buen comportamiento financiero. También lleva tiempo reconstruir su puntuación de crédito después de morosidades y pagos atrasados.

5. Evitar nuevas deudas

Debido a que las consultas forzadas también pueden afectar su puntuación de crédito, intente evitar solicitar múltiples líneas de crédito en un corto período de tiempo. Las consultas pendientes aparecerán en su informe durante dos años.

6. Conozca su relación entre deudas e ingresos

La relación entre deudas e ingresos (DTI, por sus siglas en inglés) es el porcentaje de sus ingresos mensuales que se destina a liquidar deudas. Mantenga bajas las tasas de DTI, ya que esto demuestra que es más probable que pueda permitirse pagos mensuales del préstamo.

7. Mantener saldos bajos

Liquidar sus préstamos rotativos todos los meses es beneficioso para su historial de pagos y, al mismo tiempo, reducir el monto total adeudado. Intente mantener sus saldos en o por debajo del 30% de su límite de crédito para ayudar a su puntuación de crédito.

8. Mantener cuentas abiertas

El cierre de cuentas reduce su cantidad total de crédito disponible y aumenta el porcentaje de crédito en uso, lo que puede tener un impacto negativo en su puntuación e historial de crédito. Los prestatarios que tienen crédito disponible pero no lo usan todo o lo liquidan cada mes probablemente parezcan más creíbles para los prestamistas.

9. Sepa cuánto puede permitirse gastar

Comprender sus finanzas personales ayuda a evitar contraer deudas que usted no puede liquidar, lo que podría dañar su crédito. Conocer y mantener su presupuesto personal reduce las posibilidades de que falten pagos.

Mantenga su crédito limpio

Establecer un buen crédito es un proceso gradual. Si bien las marcas derogatorias tardan tiempo en desaparecer de su informe de crédito, existen pasos que puede tomar ahora para comenzar a mejorar su puntuación de crédito.

Al igual que con cualquier rutina saludable, una vez que haya comenzado, puede ser más fácil de mantener. Con el tiempo, estará en camino de establecer una buena higiene crediticia y un sólido bienestar financiero.

