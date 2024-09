Accidente de tránsito... Múltiple colisión en Desert Inn y Boulder Highway

Por Nuestros SERVICIOS

“Las señales de tránsito están para salvar vidas”, han reiterado agentes del Departamento de la Policía Metropolitana.

El conductor de una Ford F-150 no se detuvo ante una señal en rojo y provocó una colisión múltiple en la intersección de la Desert Inn y Highway Highway, que dejó el lamentable saldo de cinco personas heridas, dos de ellas reportadas en estado crítico.

Los detectives especializados en este tipo de siniestro recolectaron evidencia que les indica la colisión tuvo lugar cuando el referido conductor hizo caso omiso de la luz roja, accedió a la intersección para estamparse contra el lado izquierdo de un Hyndai Modelo Elantra.

El informe emitido tras el quehacer de los péritos permitió asegurar que “el Hyundai Elantra, tras el choque, se redirigió en dirección suroeste, impactando contra varios vehículos que estaban detenidos precisamente ante una luz roja en los carriles en dirección este de Desert Inn Road”, deja sentado el mencionado informe.

Por otro lado el Ford-150, luego de chocar al Hyndai se volcó, quedó parado en el centro del camellón, exactamente del lado oeste de la intersección, que dicho sea de paso es bien transitada.

Las cinco personas heridas fueron trasladadas a instalaciones hospitalarias cercanas. Según se pudo conocer el accidente vehicular sigue bajo investigación.

Trascendió que el personal médico que llegó al lugar trasladó a los dos ocupantes del Hyundai Elantra en ambulancia hasta el Hospital Sunrise (Desert Inn y Maryland Pkwy), donde, como se apuntó antes, se encontraban en estado crítico, según se deja constancia en el informe policial.

En reiteradas oportunidades, se ha instado a los conductores a manejar con cuidado y responsabilidad, conciencia, para evitar accidentes.

No prestar la debida atención al control del vehículo, conducir bajo los efectos de sustancias, a exceso de velocidad, no respetar el derecho de vía, el adelantamiento indebido, clasifican entre las principales causas de accidentes, al igual que no respetar las señales.