Acercarse a la gente... algo más que un lema para CSNV

Por Rafael ROMERO

En eventos dentro del Consulado de México, otros dirigidos específicamente a la salud, en las actividades por la independencia centroamericana, de Chile, de escritores, en la Feria de Invierno del CCSD, se hace sentir la organización local Community Service of Nevada, más conocida por sus siglas CSNV.

Se trata de una organización sin fines de lucro, pero dejemos que sea la mexicana Lupe Arroyo, quien platique de CSNV.

“Supe de ellos precisamente en el Consulado de México, explica, fue a hacer unos trámites, pero también quería saber más sobre los primeros compradores de casa, y me acerqué al stand de CSNV, me entregaron folletos, además de informarme de manera sencilla, me invitaron a los talleres que ofrecen, les estoy muy agradecida.

“Luego asistí, prosigue, a una entrega de juguetes allá por la Buffalo, o sea, conozco de sus acciones en beneficio de la comunidad, de su labor de asesoría financiera, quiere decir que ayudan mucho a la gente, he referido a muchas amistades”, resalta Arroyo.

Gracias a ellos, apunta Mabel Iznaga, aprendí sobre cómo ahorrar, los impuestos, la hipoteca, y cómo proteger el patrimonio mío y de la familia, pero siempre recomiendo sus talleres para compradores de viviendas, las preguntas que debemos hacer, porque nosotros los hispanos nos entusiasmamos y queremos comprar casa, y en ocasiones lo hacemos desconociendo muchas cosas que en esos talleres las explican de manera sencilla”, sostiene.

Si alguien conoce bien a la comunidad mexicana del valle ese es Jorge Elizondo, por mucho tiempo trabajó en el Consulado de México, cerca de los grupos comunitarios, y es un pilar dentro de las filas del CSNV, fue partícipe de varias ventanillas que se abrieron en el Consulado.

En la Feria de Invierno, organizada por Dream Big Nevada y el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), una vez más los representantes de CSNV estuvieron prestos a brindar información de primera mano sobre diferentes aspectos de importancia capital como programas y recursos en educación, vivienda, emigración, salud y otros.

Por su parte Rosario Juárez, de Michoacán, acudió a la Feria de Invierno, y destaca: “No sabía de CSNV pero me atendieron muy bien, me informé sobre vacunas y dónde acceder a ellas gratis”.