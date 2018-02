Acusado de violencia sexual renuncia magnate de casinos Wynn

Por Regina GARCÍA CANO

El magnate de casinos Steve Wynn ha renunciado a sus cargos de presidente y gerente general de Wynn Resorts entre acusaciones de violencia sexual.

La empresa con sede en Las Vegas dijo en un comunicado la noche del martes 6 que la renuncia de Wynn era de efecto inmediato. Sucedió menos de dos semanas después de que el diario The Wall Street Journal informara que varias mujeres acusaron a Wynn de acoso o ataque y que un caso fue resuelto con el pago de 7.5 millones de dólares.

“En las últimas dos semanas he sido el foco de un torrente de publicidad negativa”, dijo Wynn en un comunicado. “Al reflexionar sobre el ambiente generado por esto -en el cual los juicios precipitados tienen más importancia que cualquier otra cosa, incluso que los hechos- he llegado a la conclusión de que no puedo ser eficiente en mis funciones actuales”, agregó.

El multimillonario ha rechazado enérgicamente las denuncias, que atribuye a una campaña liderada por su exesposa. Un abogado de Elaine Wynn negó que fuera la instigadora de la nota periodística.

Wynn es investigado por los reguladores de juego en Nevada y Massachusetts, donde la empresa está construyendo un casino valuado en 2 mil 400 millones de dólares en las afueras de Boston. La empresa dijo que una comisión de directores independientes investigará las denuncias que salieron a la luz el 26 de enero.