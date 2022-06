Agentes del orden entrenan para encarar cualquier acción violenta

Por Nuestros SERVICIOS

Ante los tiroteos masivos perpetrados en las últimas semanas y las acciones violentas, oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas alertan (y se preparan) para encarar hechos de esta naturaleza.

Como se sabe ningún lugar está exento de estos tiroteos, varios de ellos han tenido lugar en iglesias, escuelas, conciertos, centros comercial, además pueden ocurrir en cualquier momento, y los agentes del orden se acondicionan en sesiones de entrenamiento para enfrentar estos incidentes.

Los miembros de LVMPD se adiestran en la aplicación de técnicas en diferentes escenarios, “lo más importante, afirman, es mantenernos listos... lo mejor es que no sucedan estos hechos, no tener que lamentar la pérdida de un ser humano, sin embargo en caso de ocurrir debemos estar preparados”, resaltan.

Los oficiales no sólo se preparan, están atentos para enfrentar situaciones de este tipo por complejas que sean, también brindan consejos a la comunidad sobre cómo proceder si lamentablemente se encuentran en un lugar en que se suscita un tiroteo masivo.

Como se ha precisado, asegurar lugares públicos no resulta fácil, a ello se une que son situaciones estresantes que ocurren rápidamente, y es necesario estar preparados, de lo contrario no se sabrá qué hacer.

Se recomienda ESCONDERSE, CORRER, LUCHAR. Es importante correr en dirección contraria al lugar en que tiene verificativo el tiroteo (trate de mantener sus manos vacías); por la adrenalina se puede alcanzar una velocidad considerable y gracias a ella ponerse a salvo.

Por el contrario, si por determinada circunstancia no puedes correr, trata de ocultarte, de no ser un objetivo, una vez estés seguro cierra las puertas, silencia tu celular, quédate tranquilo, no abandones el lugar hasta que lleguen los agentes del orden y te acompañen.

Si es un tirador, debes tener en cuenta que éste tiene intenciones de matar, si eres confrontado, tu posibilidad es luchar, contraatacar, lanzar lo que puedas al atacante para interrumpir sus acciones. Si formas parte de un grupo, superan en cantidad al tirador o los tiradores, trata de sacar ventaja a esto, lo que hagas aumentará las posibilidades de vida tuya y de tus seres queridos. De estas indicaciones se ha platicado antes. Téngalas en cuenta.