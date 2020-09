Al divorciarse... ¿quién se queda con los hijos?

Por el abogado Erick PALACIOS

En caso del divorcio de padres que tienen niños, la respuesta a esta pregunta siempre es importante. Antes se daba preferencia a la madre. Se opinaba que los hijos, especialmente los bebés necesitaban más estar con la mamá.

Ahora las cosas han cambiado. Generalmente, papá y mamá trabajan. Ahora se opina que lo mejor para los hijos es tiempo compartido con papa y mamá. Si uno de los dos desea más tiempo con los hijos que su ex pareja, debe demostrar al juez el porqué tal división de tiempo sería mejor para los pequeños.

Si uno tiene menos tiempo que su ex, con sus hijos, entonces usted generalmente tendrá que pagar manutención. Este dinero se paga a su ex y él o ella puede hacer lo que desee con el dinero, no tiene que demostrar que lo usa directamente para sus hijos. Siempre y cuando no haya negligencia para ellos, usted no puede exigir que su ex use la manutención de cierta manera.

Si las condiciones económicas cambian usted puede pedir al juez un ajuste a la cifra de manutención. Si usted paga manutención y sus circunstancias han cambiado, está ganando menos o no tiene trabajo, puede aplicar para reducir su manutención. Si usted recibe manutención y su ex está ganando más que lo que ganaba antes, también puede pedir al juez que suba la manutención basado a los nuevos ingresos de su ex.

Si tiene dudas o preguntas es importante asesorarse con un abogado lo más pronto posible. Las órdenes de cambio de manutención, por lo general, no son retroactivas. Si usted espera mucho tiempo, es dinero perdido que no recuperará.