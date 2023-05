Alarma, preocupación: más de 30 detenciones por DUI en operativo vehicular

Por Rafael ROMERO

El saldo del más reciente operativo vehicular materializado por agentes de la Policía Metropolitana llamó la atención de muchos, con sobradas razones.

Junto a la LVMPD actuaron otras agencias. Pongamos atención, fueron detenidos más de mil vehículos, más de 30 conductores también resultaron detenidos por uso de alcohol y sustancias (drogas), a lo que se une el hecho mismo de que algunos de ellos eran REINCIDENTES.

En más de una oportunidad, desde estas mismas páginas -dada la significativa cantidad de accidentes de tránsito y número de fallecidos-, hemos llamado a la responsabilidad y la conciencia, a cumplir lo establecido, bajar el promedio de velocidad, prestar la debida atención al control del vehículo, respetar el derecho de vía.

Lamentablemente algunos conductores consideran que están en la jungla, y como en la selva quieren imponerse por la fuerza, eso mismo, aplicar la ley del más fuerte.

A lo anterior se une, en grado superlativo, el ingerir bebidas alcohólicas, o consumir sustancias que están totalmente reñidas con el hecho mismo de ponerse ante un volante, al hacerlo se convierten en asesinos en potencia.

“Ya son muchos los accidentes, las infracciones, las fatalidades, creo que los legisladores debían proponer medidas más severas para quienes violan, ir más allá de los mil dólares de multa, los meses en prisión, el trabajo comunitario... eso la vida está diciendo que urge revisarlo, sancionar con más rigor, tienen que aprender porque está en juego la vida de muchas personas”, afirmó el ecuatoriano Reinaldo Sagebien.

Mariela Echarte, de Guatemala, expresó: “los reincidentes no pueden reírse de las leyes, pagan la multa y la vida sigue igual, si aparte de todo lo que acarrean sus infracciones le retiraran la licencia de por vida, entonces muchos lo pensarían, estaría en juego hasta su trabajo, parece un extremo, pero mire usted cuántas personas han perdido familiares por culpa de irresponsables... ellos siempre están apurados, no respetan las señales de tránsito, entonces no dejan otra opción que proceder y enseñarles por las malas”, acotó.

Las autoridades apuntaron que aúnqueda mucho por hacer.