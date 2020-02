Alcalde John Lee en informe de trabajo: “Construimos un nuevo NLV”

Por Roberto PELÁEZ

“Esta es la séptima vez que me presento ante ustedes como alcalde, y cada vez hay más éxitos para informar, es el resultado directo de la visión y el trabajo duro que se lleva a cabo todos los días en la ciudad de North Las Vegas”.

Lo anterior fueron las primeras palabras de John Lee, alcalde de la ciudad de North Las Vegas, al brindar el informe del trabajo realizado durante el último año.

“Gran parte de ese éxito, argumentó, proviene de la visión compartida de nuestro Ayuntamiento. Estas buenas personas trabajan duro para ustedes, nuestros residentes, nuestros socios comerciales, nuestras familias y amigos, por eso antes de proseguir quiero reconocer y agradecer al alcalde provisional, Scott Black, y a los concejales Pamela Goynes-Brown, Isaac Barron y Richard Cherchio por su compromiso, enfoque y apoyo en el ostensible avance de esta ciudad”.

Luego de manera enfática, y sin poder ocultar su orgullo, destacó: “no hace mucho tiempo, algunas personas eran escépticas y no respetaban el norte de Las Vegas; la gente pensaba que era un lugar donde no pasaba nada, donde la gente vivía pero tenía que irse a trabajar o divertirse...

“Hoy, eso no podría estar más lejos de la verdad, la gente comienza a ver su verdadero potencial, con mucho trabajo, con mucha entrega, hemos construido un nuevo North Las Vegas, una ciudad reinventada por el desarrollo económico, la infraestructura y la seguridad pública... Sin ofender, alcaldesa Carolyn Goodman, ¡ya no somos un suburbio de Las Vegas!”. Y los aplausos no se hicieron esperar.

El alcalde Lee precisó que muchos de los presentes en el evento en que ofreció su informe sobre la labor desarrollada desempeñaron un rol relevante en el éxito que muestra North Las Vegas, “por eso, dijo, sepan que estamos muy agradecidos.

“Alcaldesa Goodman, resaltó, usted es una estrella brillante para el sur de Nevada y nos representa bien en el escenario nacional”, además tuvo frases de reconocimiento para sus colegas de Mesquite y Boulder City.

“Quiero reconocer, añadió, a Marilyn Kirkpatrick, presidenta de la Comisión del Condado de Clark y residente del norte de Las Vegas. Ella es inteligente y muy apasionada, no se conforma con nada menos que lo mejor para sus electores, nos estamos asociando en cosas muy importantes este año. ¡Yo lo llamo el año del condado!”, advirtió.

“Hay muchas más personas, abundó, a quienes agradecer por un 2019 tan fantástico, sobre todo en un momento tan importante como este, pero, hay una en particular... la mayoría de las personas que conozco miran al cielo para tratar de agradecer o hablar con Dios, para sentir su amor.

“Soy un hombre bendecido porque solo tengo que mirar a los hermosos ojos azules de mi esposa, Marilyn, para sentir su cercanía y presencia en mi vida... ella está tan cerca de ser un ángel en la Tierra como cualquiera que haya conocido y la amo hoy más que hace 45 años cuando nos casamos”, volvieron los aplausos, y muchos comprendieron el mensaje de que las cosas en North Las Vegas se llevan a cabo con una significativa dosis de amor”.

Incuestionablemente la ciudad avanza, muestra resultados que denotan un trabajo mancomunado, sostenido, y en ello, a decir del propio alcalde Lee, va el esfuerzo de muchos, el empeño por sobresalir en educación, cultura, inversiones, desarrollo económico. “El triunfo, precisó como buen ciclista, corresponde a los que se sacrifican, y aquí están los resultados, fruto del trabajo, de las ansias y el sueño de una ciudad mejor para todos”, aseveró.