Alerta: No se descuide ni un momento ante las altas temperaturas

Por Nuestros SERVICIOS

El Servicio Metereológico del estado alerta por las altas temperaturas de este fin de semana que muy bien pueden significar records, por lo que insta a la población a seguir las indicaciones al afecto y no descuidarse ni por un momento.

Aparte de mantenerse hidratado -aunque no se sienta sed-, apuntan también que es preciso mantener la casa fresca, no realizar actividades al aire libre, consumir comidas ligeras, vestir ropa holgada, preferiblemente de color claro. Se pronostica que el domingo 16 los termómetros pueden llegar a 118 grados farenheit.

Es importante en grado sumo poner en práctica las indicaciones para prevenir los efectos de un golpe de calor, los más vulnerables son los adultos mayores, niños y mascotas. Resulta conveniente mantenerse el mayor tiempo posible en lugares frescos y ventilados.

Ojo... el agotamiento por calor es un momento previo al golpe de calor, hay que reconocerlo y prevenir una situación más grave. Esté atento a los síntomas.

La sudoración excesiva, la piel pálida, sed intensa, sequedad en la boca, calambres musculares, cansancio, dolores de estómago, de cabeza, mareos, desmayos, náuseas, son algunos de los síntomas del agotamiento por calor.

El golpe de calor puede provocar altas temperaturas corporales, respiración acelerada, piel roja, caliente, vértigos, confusión, convulsiones...

No se debe DESCUIDAR la hidratación y la alimentación, dar a los pequeños abundante agua y jugos naturales, reducir la actividad física, bañarlos con frecuencia, es importante no exponerse al sol, no deje niños ni mascotas, ancianos dentro del vehículo POR NINGÚN CONCEPTO.

Las autoridades del Condado Clark han dicho sí a los centros de enfriamiento (que desempeñan un rol vital), algunos ya ofrecen servicios, lo que resulta un alivio para quienes por diferentes motivos están tiempo sin aire acondicionado o fuera de áreas frescas.

Para conocer dónde se localizan los centros de enfriamiento acceda al sitio de internet: www.clarkcountynv.gov.