Ampliación de jornadas de servicios consulares para salvadoreños

La Cancillería salvadoreña anuncia ampliación de jornadas de servicios consulares alrededor del mundo y refuerzo de personal consular en Estados Unidos

Con el fin de continuar fortaleciendo la atención a la diáspora salvadoreña, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo a bien anunciar la ampliación de jornadas de servicios consulares alrededor del mundo.

Este esfuerzo, que inició el pasado viernes 15 y concluirá el 31 de diciembre de este año, consiste en la extensión de los horarios regulares, la atención a los connacionales durante los fines de semana y a través de consulados móviles.

Los usuarios podrán gestionar su pasaporte y otros documentos a través del Portal de Citas en línea: https://portalcitas.rree.gob.sv/

Los compatriotas pueden hacer sus consultas por medio del Consulado Virtual: 1 888-301-1130 válido para Estados Unidos y Canadá; y los salvadoreños residentes en México está activado el 01 800-747-6117.

Las llamadas desde esos países no tienen ningún costo para el usuario. ¿Horarios? De lunes a viernes de 6 a.m. a 6:00 p.m.; sábados y domingos de 8:00 a.m. hasta el mediodía.

Los salvadoreños residentes en otros países pueden emplear el WhatsApp (503) 7070-1071.

Estos esfuerzos, resaltó la Cancillería, forman parte de la reivindicación de los derechos y de la dignificación de la diáspora salvadoreña, dos elementos que son pilares importantes del Plan Cuscatlán del gobierno del presidente Nayib Bukele.