Analizan exigencia de vacunas contra Coronavirus a alumnos de UNLV

Por Roberto PELÁEZ

Mientras algunos expertos y estudiosos del relevante asunto aseveran que la recuperación económica de Nevada se va a materializar antes de lo esperado, no se puede bajar la guardia en lo concerniente a la salud.

No sorprende entonces que recientemente Keith Whitfield, quien funge como presidente de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV, por sus siglas en inglés), fuera enfático al advertir que proseguirían con las exigencias estatales de inmunización “tal como hacemos con las vacunas del tétanos y el sarampión”, ejemplificó.

“Todo cuidado es poco si está en juego la salud, y lo mejor es prevenir”, comentó la estudiante Maly Hernández quien agregó que por estos días está inmersa en un proyecto relacionado con la carrera que cursa.

Todo lo anterior tiene que ver con el anuncio de funcionarios del Sistema de Educación Superior de Nevada -NSHE- quienes apuntaron que está en proceso un mandato de vacunación COVID-19, dirigido a los alumnos que regresen a los campus universitarios el venidero otoño.

Vale significar que tal anuncio sale a la luz tras un análisis enfocado en exigir la vacunación contra el Covid 19 en todas las universidades y colegios de los Estados Unidos, del que por cierto aun no se conocen los resultados y lo que se va a ‘desprender’ de dicho análisis, aunque está claro que lo relacionado con salud y la campaña en favor de la vacunación es algo prioritario a instancia nacional y estatal.

Paradójicamente la noticia de la vacunación para estudiantes de educación superior tiene lugar en un momento en que algunas instituciones del bien llamado ‘estado de plata’ habían puesto a un lado el requerir -en calidad de mandato- la inmunización contra el Coronavirus, tal vez llevados por la curva descendente del número de casos registrados en las semanas, las acciones de reapertura, y el anuncio de reapertura total a partir del primero de junio, algo que ha llevado el entusiasmo y el optimismo a miles de hogares nevadenses, sin embargo no se puede dar paso al descuido y la confianza, literalmente ‘bajar la guardia’.

El mencionado anuncio es una clara señal de que no es descabellado que el NSHE exija que las vacunas contra el COVID 19 sean un requerimiento previo para el regreso a los salones de clases.

Trascendió que el NSHE solicita a los alumnos y sus respectivas familias que se ‘preparen’ para el mandato de vacunación, y no pierde la oportunidad de incitar a los estudiantes y profesores a acceder la vacuna, no precisamente por los requisitos; se trata (es preciso reconocerlo) de un problema de conciencia, de responsabilidad, ante un problema de salud que lo ha trastocado todo, afectado sobremanera a las familias y a la economía.

“Me parece muy bien que sea una exigencia, personalmente me parece bueno saber, tener conciencia de que mis compañeros de estudios están inmunizados, cumplieron las indicaciones y protocolos de salud, se cuidan y de paso nos cuidamos todos”, insistió Bernardo Tejeda, quien en las próximas semanas regresa al alto centro docente.

“Que el virus se propague resulta un gran problema, apuntó Hernández, ya Nevada acumula más de cinco mil 500 personas fallecidas, además si retrocedemos, se vuelven a interrumpir los estudios, las afectaciones económicas, y ese es un lujo que no podemos permitirnos, por eso reitero lo conveniente de vacunarnos, incluso que sea algo mandatario... si es legal me parece muy bien”, acotó.

Como se informó de manera oportuna, el gobernador del estado Steve Sisolak en una de sus últimas conferencias de prensa significó: “No me interesa quién se lleva el crédito; hemos adoptado las mejores decisiones posibles y me siento emocionado de estar en la posición en la que estamos hoy. Es la primera noticia realmente buena que he podido dar en mucho tiempo, y tengo la esperanza de que nuestros habitantes lo tomen de esa manera y podamos avanzar con más fuerza”.