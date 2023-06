Analizan extender ayuda alimentaria para los estudiantes

Por Roberto PELÁEZ

Aunque aún es menester someter a votación en el Comité, la noticia relacionada con gastar más de 40 millones de dólares con vistas a garantizar desayuno y almuerzo gratis al estudiantado nevadense, es bien recibida por padres del valle cuyos hijos están vinculados al Distrito Escolar del Condado Clark.

Los legisladores del estado encaran las últimas jornadas de trabajo de la actual sesión legislativas, y vale significar la importancia capital de una alimentación sana, que aporte los nutrientes necesarios para el bienestar, salud y estabilidad de los alumnos.

Como se informó de manera oportuna estudiantes del estado recibieron ‘comidas escolares’ gratuita desde que iniciaron las afectaciones del Covid 19, por intermedio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Se pudo conocer que hay fondos para cubrir la alimentación gratuita de los alumnos en el próximo ciclo escolar (2023-2024), sin embargo la pretensión de varios legisladores -con los mencionados más de 40 millones- es también asegurar los alimentos para el curso escolar 2024-2025.

Gabby Everett, quien funge como directora de defensa e investigación del banco de alimentos Three Square, tuvo a bien argumentar que hace dos años en algunos condados, entre ellos Clark, Lincoln y Nye, había más de 90 mil niños que vivían en hogares que no tenían estabilidad alimentaria, además de no contar con los suficientes alimentos nutritivos.

Trascendió que hasta mediados del 2021 más de 240 mil estudiantes, del Distrito Escolar del Condado Clark reunían los requisitos o exigencias para recibir comidas gratis -o a precio reducido- como parte precisamente de un programa federal para alumnos pertenecientes a núcleos familiares de bajos recursos.

“Ayudar a nuestros hijos con desayuno y almuerzo gratis en las escuelas ha sido para nosotros de una ayuda considerable, apuntó Ángel Grimal, sobre todo en momentos difíciles, complejos, en que muchas personas perdieron sus trabajo, vieron reducidas las horas de labor.

“Tener la posibilidad de extender ese beneficio, sobre todo para familias de pocos recursos, e incluso otras personas que aún no se recuperan del todo tras la pandemia, es algo digno de reconocimiento y que agradecemos”, agregó entusiasmado.

Está claro que numerosas familias fueron afectadas considerablemente por la pandemia “perdimos familiares, lidiamos con el pago de las rentas, altos precios de los alimentos y la gasolina, o sea, nos vimos en una situación compleja, no nos recuperamos, por eso agradecemos tanto la ayuda en la alimentación en las escuelas”, comentó Viviana Andújar.

A la mexicana Andújar se unió María Arroyo para significar: “la alimentación en las escuelas, que en ocasiones los niños y adolescentes no las aprovechan al ciento por ciento, es tanto para ellos como para nosotros una ayuda que agradecemos, son alimentos nutritivos, leche, frutas, vegetales, contribuyen a la salud de nuestros hijos, sin importar la edad, y creo que a raíz del Covid 19 se presentaron muchos casos de estudiantes con problemas de salud mental, depresión, niños que no deseaban ir a la escuela, o que no asimilaron todo lo que se esperaba cuando tomaron clases virtuales, entonces poder disponer de una alimentación sana, que les permita también concentrarse en lo que dice el maestro, es algo bueno, agradezco que algunos legisladores debatan estos asuntos que nos afectan a nosotros y a nuestro hijos, espero que se apruebe la ayuda y tengamos aunque sea los alimentos en las escuelas garantizados por dos ciclos, si me preguntan a mí levanto los dos brazos, todo lo mejor para los niños.”, dice sonriente

Precisamente acerca de este tema hizo referencia la asambleísta estatal demócrata Sandra Jaúregui, quien esgrimió: “Hay muchas familias que todavía no dejan atrás los cuantiosos estragos causados por la pandemia y que podrían necesitar ayuda adicional; tenemos la oportunidad de tenderle la mano a esas familias, ver como se reduce la cifra de niños que enfrentan inseguridad alimentaria”, sentenció.