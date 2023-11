Aniversario 113 de la Revolución Mexicana... Un acontecimiento trascendental para la historia

Por Roberto PELÁEZ

Se dice fácil, rápido, sin embargo se puede afirmar, con sobrada justeza, lo relevante de la Revolución Mexicana, un acontecimiento que por derecho propio se ganó un lugar en la historia. Recién se cumplieron 113 años de aquel proceso.

Como todo hecho trascendental, la Revolución Mexicana también tuvo sus protagonistas, y entre ellos sobresalen figuras encumbradas en la historia, como Emiliano Zapata y Francisco ‘Pancho’ Villa, dos adalides.

Es válido consignar que tanto Zapata como Villa fueron líderes de la Revolución, dispuestos a dar hasta sus propias vidas por la tierra y la libertad; junto a Pascual Orozco desempeñaron un rol relevante en la contienda por conseguir un México más justo para todos.

La historia recoge que fueron figuras aliadas, capaces de apelar a la lucha armada por hacer sus principios y alcanzar sus objetivos. Hombres al fin, también tuvieron sus diferencias, pero eso no mella, no opaca cuánto hicieron en aras de ese México justo que anhelaban.

Las situaciones que vivieron cada uno marcaron sus maneras de pensar. Es importante conocer de dónde viene (o venían) cada uno para comprender sus ideales.

Zapata conocía perfectamente los problemas que aquejaban al campesinado, específicamente de Morelos, sin embargo sus reclamos tenían también mucho que ver con el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los obreros en las ciudades, era un defensor a ultranza de los derechos sociales.

No se pueden poner a un lado las adversidades que encaró Villa, las necesidades que enfrentó (tras dispararle al dueño de las tierras donde trabajaba), que lo llevaron incluso a cambiarse el nombre, entonces no le quedó otra acción que el bandidaje. Eso no empaña su accionar en el proceso inherente a la Revolución Mexicana. Fue tal el accionar de este hombre, su postura vertical, su compromiso con los pobres y la Revolución, que no por gusto la gente lo apodó ‘El Centauro del Norte’, sobrenombre que habla a las claras de su entrega y patriotismo.

Conscientes de que la mejor manera de honrar a los héroes, a la Revolución Mexicana es recordando a las figuras prominentes, al hecho en cuestión, muchos mexicanos residentes en el valle recuerdan cada año aquella epopeya y sus personajes prominentes.

Sin embargo no basta con recordar, enfundarse en determinada vestimenta, dramatizar algunos episodios, y eso lo tienen bien claro Mary Reyes, Yudit Pinedo de Sánchez, Mapy Durán, Sonia Hernand, Rodrigo Yáñez, entre muchos otros mexicanos, de ahí que sobresalgan en numerosas actividades comunitarias, cada uno desde su puesto de trabajo, o como activista, o promotor cultural, haciendo siempre en favor de la gente. ¡Ahí estriba el mérito, el honrar como se debe!

Empeñados en conseguir una educación de más calidad, el mejoramiento y preservación del medio ambiente, empoderar a las mujeres (que tomen lecciones y se conviertan en emprendedoras, participen en las academias civiles que organiza el Departamento de Policía), defiendan y promuevan la cultura -a los músicos, escritores, pintores, teatristas), o sea, se convierten en ejemplo a seguir, para orgullo de los héroes, y por qué no, de la comunidad.

En el homenaje a los próceres, a la historia misma, ocupa un lugar significativo la entrega de autoridades como los concejales Isaac Barrón y Olivia Díaz (mexicanos por más señas), prestos siempre a ayudar a la comunidad, a apoyar los eventos y actividades relacionadas con la salud, la educación, la cultura, a los hispanos en sentido general... esa es una magnífica manera de honrar a los héroes, de recordarlos, de perpetuar su memoria, haciendo lo que es necesario hacer en cada momento, sin miramientos, en favor de la gente. Así se recuerda a los que dieron patria, a quienes no repararon en la superioridad numérica o de armamentos para erguirse y salir al campo de batalla en pos de la libertad y justicia para todos.