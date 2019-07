Ante altas temperaturas urge evitar complicaciones, más aun los diabéticos

Por Roberto PELÁEZ

“Desde hace más de un mes tenemos temperaturas de 100 grados o más, y aunque hemos platicado antes de esto, es muy importante reiterar que las personas afectadas por la diabetes que consideran pasar un tiempo al aire libre, deben tener en cuenta que corren un gran riesgo”.

La afirmación corresponde a Gail Muñiz, del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), quien significa: “los estudios dejan sentado que las altas temperaturas incrementan riesgos de salud para los diabéticos.

“Insistimos, dice, es relevante conocer que la exposición a los rayos solares trae consigo riesgos, es peligroso, específicamente por las afecciones en la piel y otras secuelas, pero en el caso de las personas afectadas por esta patología (diabetes), la indicación es que deben tener precaución, evitar complicaciones.

“El mensaje es claro, subraya, ante altas temperaturas, más cuidado, el calor puede provocar tratornos graves; los diabéticos, por la misma enfermedad, enfrentan limitaciones para sudar, se les reduce considerablemente la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, de ahí que reiteremos nuestras indicaciones, hay que extremar los cuidados, y si es posible evitar las actividades al aire libre al menos en los horarios de más altas temperaturas... una insolación, por ejemplo, puede traer riesgos”, insiste Muñiz.

Durante las pláticas con especialistas, doctores, estudiosos de la diabetes, sale a relucir la importancia de adquirir hábitos sanos de alimentación y realizar actividades físicas, aunque éstas se limiten a caminatas.

Sobre esto la entrevistada destaca: “somos partidarios de la realización de ejercicios, sin embargo no perdemos de vista que ante las altas temperaturas es importante mantenerse freco, estar el mayor tiempo posible en lugares con aire acondicionado, y hacer los ejercicios en las primeras horas de la mañana o cuando las temperaturas han descendido (tarde noche), cuando está más fresco”.

Alberto Ramos, quien padece diabetes desde hace varios años, al referirse a la enfermedad que lo aqueja, señala: “vengo de padres y un abuelo también diabéticos, realmente no nos cuidamos al comer, consumimos mucha azúcar, además de llevar una vida con sobrepeso desde niño y muy pocos ejercicios, pero ya me cuido más, camino, hago mis ejercicios dentro de la casa, no salgo con este sol”.

La experimentada Muñiz agrega: “le decimos a los afectados por la diabetes, abunda, que el calor intenso, como el que afrontamos en Las Vegas, con más de 100 grados, afecta o provoca variaciones en las necesidades de insulina del cuerpo, y los pacientes deben tener control de esto, conocer con frecuencia sus niveles de glucosa en la sangre.

“Hay otros dos aspectos importantes que no se pueden perder de vista, sostiene, primero la necesidad de hidratarse, hacerlo bien, tomar agua antes de sentir sed, y por otro lado mantener los medicamentos cerca de uno mismo, lejos de las altas temperaturas, lo aconsejable es preservarlos en un lugar fresco.

“Algunas personas por estos días preguntan acerca de la insolación, expresa, le decimos que si trabajan al aire libre, deben protegerse, tomar descanso a la sombra, hidratarse, y que entre los síntomas de la insolación se encuentran la transpiración intensa, palidez, calambres musculares, cansancio, debilidad, mareos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y desmayos, ante estos síntomas, advierte, es preciso ponerse a la sombra, descansar e hidratarse, buscar asistencia médica”, concluye.