Ante el enorme reto educacional la SNUMA es una opción válida

La comunidad aun no está familiarizada con las siglas SNUMA, vaya no es lo mismo que CCSD, IRS, SNHD, de uso frecuente cuando nos referimos el Distrito Escolar, la declaración de impuestos o el Distrito de Salud, por poner un ejemplo, sin embargo la recién inaugurada Micro Academia Urbana del Sur de Nevada ya comienza a mostrar dividendos.

En un año escolar atípico -por razones de todos conocidas-, y contemplada como una opción diferente, sin dudas innovadora, la SNUMA no pudo comenzar, abrir sus puertas de mejor manera, el primer día de clases recibió nada menos que a 328 estudiantes.

Los padres y alumnos fueron recibidos en dicha instalación por Pamela Goynes-Brown, concejal de la ciudad de North Las Vegas, e incuestionablemente una apasionada de la educación sobre todo en edades tempranas.

La cifra señalada antes es sin dudas alentadora y permite pronosticar que esta opción, válida sobre todo para alumnos y padres, va bien encaminada; en la Micro Academia Urbana del Sur de Nevada (SNUMA) se brinda educación desde K-8.

“Como apunté en una declaracion anterior, subrayó Goynes-Brown, muchos de nuestros estudiantes no disponen de los recursos que se exigen y que permiten tener éxito en este tiempo de aprendizaje desde la casa, por lo que estaba claro que debíamos hacer algo diferente, y la SNUMA es una prueba de ello”.

En la Micro Academia los asistentes reciben instrucción en un salón de clases en vivo, por parte de un maestro, éstas combinada con lecciones en línea, ademeas se llevan a cabo actividades extracurriculares.

Para Dinorah Huerta, del estado mexicano de Michoacán, quien reside en North Las Vegas desde el 2004, las cosas van bien “la Academia me parece una idea excelente, no simpatizo mucho con las clases en línea, desde la casa, prefiero que al menos por unas horas el niño tenga delante a un maestro, y aquí encuentro esa posibilidad; claro que sé esto del Coronavirus, pero no es lo mismo, y bastante tenemos ya con los resultados de la educación en el estado.

“Creo que entre la Micro Academia y los padres en casa podemos llevar adelante esto de educar a nuestros hijos, hay que tomarse el mayor interés, preguntar, informarse... es difícil, sí, lo es, pero no hay otra salida, y lo único que no podemos permitir es que se atrasen los niños”, dijo la michoacana.

Julio Armas, un salvadoreño asentado en Las Vegas, comentó: “está claro que no siempre van a asistir más de 300 niños, pero es una opción que debemos aprovechar; lo que no podemos hacer es dejar a los niños en la casa y olvidarnos de su educación, decir que no hay posibilidades... entonces lo mejor es traerlos, velar por su futuro”, subrayó.