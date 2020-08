Ante la disyuntiva de la educación a distancia

La primera semana de agosto ya es historia, por supuesto, con varios matices, el Coronavirus y su nefasta carga por un lado, las altas temperaturas por otro, y no se puede descartar ni por un minuto lo relacionado con la educación, el regreso a clases.

La propuesta del Distrito Escolar (CCSD, por sus siglas en inglés), de dos días de clases presenciales y tres dedicados a tomar lecciones en casa, no prosperó ante la negativa de padres de enviar a sus hijos a la escuela por temor a que se contagiaran con el virus.

Maestros y asistentes están inmersos en lo relacionado con las clases de manera virtual, y se prevé que los estudiantes se ‘incorporen’ en los últimos días del presente mes. Es algo novedoso, porque vale reiterar, lo que conocíamos no existe. El CCSD insta a los padres cuyos hijos necesitan computadoras a llenar un formulario.

No faltan, por supuesto, quienes esgrimen que las escuelas no son el único lugar donde hay riesgo de propagación y contagio “también existe dicho peligro, apuntan, en los centros de trabajo de los padres, en diferentes lugares públicos, prácticamente en todas partes, insinúan, si no se respetan las medidas sanitarias indicadas y el distanciamiento social.

“Nunca pensé que se sacrificara la educación, comenta Patricia Vitela, ver que algunos maestros, de alguna forma, sienten como que no se les tiene en cuenta “porque los padres pueden asumir roles educativos en casa”, y es que este, añade, es un tema muy delicado, hay que sopesar los ‘pro’ y los ‘contra’, apostar siempre por lo que sea mejor para nuestros hijos, su educación.

“Eso sí, asevera, lo que no debemos aceptar en medio de tantas complicaciones, es que se manipule la educación; Nevada no está ni remotamente bien a nivel nacional, y ahorita con esto, por lógica hay que esperar que los resultados no sean los mejores”, pronostica.