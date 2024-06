Ante la proximidad del 4 de Julio... Multan a personas con fuegos artificiales considerados ilegales

Por Nuestros SERVICIOS

Oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) tuvieron a bien imponer multas -a partir de 500 dólares- a personas a las que también confiscaron fuegos artificiales considerados ilegales, a pocos días de que celebre el aniversario 248 de la independencia estadounidense.

LVMPD deja sentado en sus redes sociales que:

“¡Nuestros oficiales han confiscado camiones enteros, apilados desde el piso hasta el techo y contenedores llenos de fuegos artificiales que no se encenderán en los vecindarios este año!”.

Por si la advertencia anterior no bastara, los oficiales reiteraron que la ciudadanía NO DEBE comprar este tipo de fuego pirotécnico, que dicho sea de paso es de venta ilegal en Las Vegas.

“Algunas personas, añadieron, no recibieron nuestra advertencia. Lo entendemos, pero insistimos, no se arriesguen, si lo hacen pierden tiempo y dinero. No aceptamos fuegos artificiales ilegales en el Condado Clark”.

En estas mismas páginas, en años anteriores, hemos destacado los problemas y riesgos que trae consigo la utilización de fuegos pirotécnicos ilegales, en más de una oportunidad se ha hecho referencia a fuegos artificiales (ilegales) que incluyen petardos, cohetes aéreos, cualquier cosa confeccionada con materiales altamente inflamables; recordamos no encender fuegos pirotécnicos mientras se sostienen en las manos, dentro de latas o botellas u otros envases.

No se deben recoger explosivos pirotécnicos que no han detonado, además de no tocarlos aunque la mecha parezca apagada. La sugerencia es que se inutilice dicho artefacto con abundante agua, y preferiblemente mantenerlo alejado para evitar cualquier accidente.

Los fuegos artificiales al explotar generan sustancias dañinas para las vías respiratorias.