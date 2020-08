Ante la proximidad del curso escolar... Paso a la ¿educación virtual?

Por Roberto PELÁEZ

Cuando se trata de la educación de sus hijos, apunta, Carmen no se anda con miramientos, por eso no sorprende que afirme: “estamos a fines de julio y no veo nada claro con la reapertura de las escuelas, ya no espero una respuesta, busco una variante, claro, autorizada por el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD, por sus siglas en inglés).

“Para mi lo importante es que mis hijos aprendan, se superen, conozcan, puedan leer, escribir correctamente, adquieran cultura, y ya se sabe que esto del Coronavirus lo obstaculiza todo, pero no puedo cruzarme de brazos ni perder el tiempo”, destaca.

“Le pregunto a todos, agrega, tiene que haber una variante, un lugar donde mis hijos aprendan, tomen lecciones, sin tener que ir a un salón de clases con muchos estudiantes donde se pueden contagiar, esa es mi principal preocupación en estos momentos, y estoy segura otras madres tienen las mismas inquietudes”, sostiene.

“Usted sabe qué me gustaría, abunda, que mis hijos estudien matemática, idioma, historia, gobierno, pero también algo que les guste, si es pintura, cine, turismo, literatura, mecánica... si les apasiona ponen interés, ya me pasó a mi cuando tomé clases de cosmetología, le platico por mi experiencia personal.

“Tomé lecciones tres veces a la semana, explica, de una hora y media, yo no quería que pasaran aquellos 90 minutos, creo que a mis hijos le sucedería lo mismo, y a otros jóvenes, porque cuando a una le gusta algo, que sabe es útil, que mañana puede trabajar por sus conocimientos, ganar dinero, entonces pone más interés, incluso aprende más rápido, quiere que llegue el día de las clases.

“Creo que con los problemas que desde hace años presenta la educación en nuestro estado, de los últimos en el país, continúa, ahorita con eso de la pandemia, ningún padre debe esperar a ver si abren las escuelas, o que sus hijos vayan dos días y los demás sea educación virtual, eso no lo entiendo bien, prefiero buscar un permiso del Distrito y que reciban lecciones en un lugar seguro, donde no haya posibilidad de contagio y también estudien lo que les gusta”, advierte.

“Si usted me pregunta, dice, estoy segura que muchas familias de la comunidad no quieren mandar a sus hijos a la escuela como están los números de personas contagiadas y los casos reportados... sé que nadie se imaginó esto que vivimos, nadie lo desea, pero la educación de los hijos también es algo a priorizar, el tiempo no se detiene, ya se fue julio y todavía no hay una respuesta sobre la reapertura de las escuelas”, insiste.

Hergit Llenas, Valeria Gurr, Jennifer McCloskey, Nelda Zambrano, Selene Lozada, Flor Cardona, Reina Najarro, entre muchas mujeres de la comunidad que ‘prestan’ especial atención a la educación y al futuro de los niños, adolescentes y jóvenes de Nevada, reiteran que entre todos (padres, directivos del CCSD, maestros, asistentes, autoridades locales), deben preocuparse y ocuparse de algo tan relevante como sin dudas es la educación, encontrar la mejor salida.

“Es impostergable buscar una solución, la mejor, coinciden, que el proceso de enseñanza, el aprendizaje se lleve a cabo en un entorno saludable desde todo punto de vista, que los estudiantes, sus padres, estén confiados, -precisan- es un asunto en el que nadie debe quedar impasible, como si no fuera con él”, comentan.