Antonio García: “Soy firme defensor del voluntariado, me gusta ayudar”

Por Roberto PELÁEZ

Mexicano de pies a cabeza, Antonio García está apegado a la comunidad, y uno de los aspectos que hace más sólido ese vínculo es el voluntariado.

“Me gusta ayudar, dice, me involucro en muchas actividades, recuerdo que allá por el 2020 cuando en medio del Covid 19 se abrieron bancos de comida, en iglesias, escuelas, me daba a la tarea de averiguar dónde iban a repartir comida o se iban a hacer lineas para pruebas o acceder a las vacunas y me iba a ayudar... creo que cuando se brindan servicios en medio de las necesidades o una situación tensa, se siente una satisfacción interior”, destaca.

Presente en numerosas actividades, nadie se sorprendió verlo desde temprano presto a entregar miles de juguetes en la ciudad de North Las Vegas. “Cuando muchos dormían, dice, estábamos allí desafiando el frío, quitándole horas al sueño, para servir a los niños y sus padres”, ejemplifica.

A una pregunta sobre el significado de voluntarios, expresa: “no tengo dudas de que se trata de un trabajo que implica dedicación y esfuerzo.

“Ser voluntario, abunda, es una opción personal, una decisión libre que por supuesto requiere o trae consigo un compromiso estable con determinado grupo comunitario, una organización que canalice nuestra labor, la cual será gratuita y siempre en favor de otras personas en lo particular y de la sociedad en general, también creo tiene que ver con la ética, el desprendimiento, el deseo de hacer por los demás”, enfatiza.

Guarda numerosos certificados, merecidos por cierto, y al referirse a ellos, apunta: “es importante que reconozcan el trabajo que uno lleva a cabo, sobre todo si le reporta beneficios a la comunidad... por cada certificado siento un cariño, orgullo, pero cuando lo entrega el Consulado, determinado grupo comunitario, pues mi admiración crece, aunque quiero aclarar que no trabajo para ser reconocido, la labor misma, los dividendos, son más que suficiente si reportan beneficios”, advierte.

“Por otro lado, indica, muchas veces el trabajo voluntario tiene que ver o arroja el crecimiento de una persona, un grupo, la comunidad misma, y considero eso debe ser más que suficiente, a uno debe caracterizarlo la entrega por los demás, más aun cuando aquellos momentos tensos del Covid 19 o ante cualquier circunstancia, lo importante es la disposición a brindar ayuda, a socorrer para que todo fluya de la mejor manera”, asegura.