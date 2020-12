Anuncia Cox internet más rápido para estudiantes

Por Roberto PELÁEZ

En medio de la enseñanza a distancia, el conocido aprendizaje remoto o virtual, la noticia ofrecida por Cox llena de esperanza a miles de niños del estado y a sus padres.

Laborando de conjunto con una asociación público-privada, Cox Communications dio a conocer que muy pronto duplicará la velocidad de descarga dentro del programa conocido como ‘InternetConnect2Compete’, que involucra a personas y familias de escasos recursos, con la aspiración de cerrar la brecha digital.

Dicho de otra manera la iniciativa incuestionablemente es bien recibida y contempla aumentar la velocidad de descarga a 50 megabits por segundo, con el marcado propósito de garantizar que todo el estudiantado pueda tomar parte -de manera plena- en la educación o enseñanza a distancia.

Aparte de numerosas familias, diferentes grupos locales se han hecho sentir en sus reclamos por un aprendizaje de calidad, y en tal sentido la conectividad, la velocidad ha sido un handicap, un obstáculo considerable.

Selene Lozada y Opportunity 180, Connecting Kids, Education Foundation and Communities in the School, Parent Leadership Team (PLT), entre otras organizaciones, han puesto al desnudo la difícil situación que en tal sentido afrontan familias con varios menores, que deben conectarse a la vez.

Rosa Arroyo comentó para los lectores de El Mundo: “familias, sobre todo las que tienen varios hijos, se lamentan una y otra vez por los problemas de conectividad, la velocidad, y es que lo lento del internet impide a los niños aprovechar al máximo esta posibilidad de la enseñanza remota, y eso trae consigo retraso académico”, significó.

PLT, por su lado, considera que aumentar la velocidad por parte de Cox es un gran paso de avance dentro de la enseñanza a distancia.

“Pudimos conocer que la velocidad de descarga mejorada se va a extender hasta finales de junio, y estamos muy agradecidas”, externa Patty Ramos.

En un comunicado de Michael Bolognini, quien funge como vicepresidente de Cox Communications en Las Vegas, asevera: “No se puede perder de vista que ‘Connect2Compete’ fue creada con el objetivo de ampliar el salón de clases y ahora se ha transformado para dar energía a toda el aula, o sea, se extiende a muchos estudiantes.

“Hemos previsto que con el aprendizaje virtual a proseguir en los próximos meses, ‘Connect2Compete’ brindará una conexión fundamental para miles de niños locales que aprenden de forma remota durante esta pandemia”.

Vale apuntar que los alumnos del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) no han vuelto a las clases presenciales desde marzo, cuando por el Coronavirus hubo que cerrar las escuelas.

Varias organizaciones locales realizaron un considerable esfuerzo durante el verano a fin de acopiar computadoras portátiles para facilitar el aprendizaje a distancia.