Anuncian fin de los beneficios por desempleo

Por Rafael ROMERO

“Varios de los programas federales creados y puestos en vigor durante la pandemia del Covid 19 pronto llegarán a su fin”, advirtieron funcionarios del Departamento de Empleo, Entrenamiento y Rehabilitación de Nevada (DETR, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado de prensa.

El objetivo fundamental es que los beneficiarios de dichos programas estén informados, conozcan acerca de la conclusión de los mismos, y en consecuencia adopten las medidas, pues antes experimentaron un descenso en sus ingresos y los beneficios fueron oportunos, de gran ayuda, pero llegan a su fin.

El comunicado en cuestión precisa que los programas que llegan a su fin, o sea, expiran, son: PUA, FPUC, PEUC y SEB, conocidos programas de instancia estatal y federal que sin dudas resultaron de considerable ayuda. Entre los beneficios se encontraban $300 semanales adicionales y pagos para trabajadores por cuenta propia que vieron disminuir sus ingresos. Los programas expiran a partir del 4 de septiembre.

Trascendió que los ‘reclamantes’ que están a la espera de una determinación de elegibilidad para los programas federales (y reciban respuesta después del 4) se les pagarán los fondos para los que sean elegibles hasta la fecha en que vencen dichos programas.

‘Ese es mi caso, apuntó Pedro Jústiz, tenía la preocupación, pues aun no sé para cuál de los programas seré elegible, y si iba a recibir beneficios, de todas formas he hecho algunas aplicaciones, y ahorita me resta esperar, ya veremos para que programa califico, lo importante es que aun puedo recibir beneficios, además, mi esposa que estaba en una situación similar, ya la llamaron a trabajar, y eso va a resultar un alivio, en tal sentido yo también estoy a la espera, pero tenemos que agradecer los beneficios que nos entregaron por el desempleo, con ellos enfrentamos los meses en que no recibimos salarios, unos meses difíciles en que aumentaron los precios de muchos artículos básicos, ahorita la gasolina anda por 3,89”.

A partir del 5 de septiembre, DETR volverá a aceptar reclamos de desempleo regular, lo que significa que serán basados en las ganancias obtenidas durante determinado periodo.