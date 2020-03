Aplaza el DMV por 90 días la renovación de licencias y otros

Nevada ha otorgado una extensión automática de 90 días en cualquier licencia de conducir, registro de vehículo u otro documento que tenga una fecha de vencimiento del 16 de marzo al 30 de abril de 2020. Descargue e imprima la Carta de extensión para presentarla a las fuerzas del orden público bajo demanda.

La extensión no se aplica al seguro de responsabilidad civil del vehículo ni a los requisitos de SR-22. Los automovilistas deben mantener su cobertura de seguro.

• Cierre del DMV •

Las oficinas del DMV y todas las demás operaciones públicas como el procesamiento de títulos están cerradas desde el pasado 17. Las oficinas no pueden cumplir con los nombramientos existentes. El Departamento no anticipa la reapertura hasta el 16 de abril como muy pronto.

Por favor no ¡No envíe solicitudes, títulos u otros documentos por correo! El DMV no puede recibir ni procesar el correo. No se comunique con el DOT de Nevada, el Departamento de Seguridad Pública u otras agencias con preguntas relacionadas con el DMV. No pueden ayudarlo.

• Utilice servicios alternativos si es posible •

Renueve el registro de su vehículo en línea o en un quiosco y use nuestros otros servicios en línea para ayudar a evitar retrasos una vez que el departamento vuelva a abrir. La mayoría de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación no se pueden renovar en línea.

Para más información sobre la respuesta de Nevada al COVID-19, visite nvhealthresponse.nv.gov.