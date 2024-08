Aprovechó la gente servicios gratis de salud en Consulado de México

Por Nuestros SERVICIOS

En más de una oportunidad Rebeca Aceves ha precisado que ‘la salud es lo primero’, y no le falta razón... sin salud no se puede aspirar con firmez a hacer realidad los sueños y aspiraciones.

Precisamente por lo anterior, al referirse a la Jornada de Salud más reciente, la líder de Research Education and Access to Community Health (organización conocida por las siglas por las siglas REACH), no puede evitar que le brillen los ojos y lo resuma con dos palabras: casa llena.

Una de las prioridades de REACH -ha conquistado muchos premios- aparte de ofrecer servicios de salud e información de primera mano, referir, es “que la gente aproveche los recursos, los exámenes gratuitos que se ofrecen relacionados con la salud, eso para nosotros reviste especial importancia.

“Cuando la gente aprovecha los servicios, los recursos, de alguna manera nos envían un mensaje, son receptivos a nuestras indicaciones y sugerencias”, argumenta Aceves.

Pruebas para detectar VIH, de la vista, revisión dental, tomas de la presión arterial y de glucosa, información vinculada a las mamografías, Papanicolaou, vacunas para prevenir enfermedades, folletos, son una muestra fehaciente de cuánto contribuye REACH a la salud de la comunidad.

“Todo lo que hacemos en la sede del Consulado General de México, en el Consulado de El Salvador, en múltiples eventos que involucran a la comunidad, no estuvieran completos, no se pudieran materializar a la altura de las expectativas, sin el apoyo de diferentes entidades (que consideramos aliados), personal universitario, además de los voluntarios, por eso les agradecemos una y otra vez”, subraya Aceves.

“Para esto trabajamos, advierte su hermano Luis, para que donde quiera que se presente REACH, lleguemos con servicios, se estacione el camión de REACH, la gente se acerque, pregunte, se informe, acceda a las múltiples opciones que ponemos a disposición de la gente.

“Por eso nos alegra tanto lo acontecido el martes 13 en el Consulado de México, la gente no creyó en eso de que es un día de mala suerte, para todos ellos fue muy bueno, también para nosotros... es significativo ver la casa llena, la comunidad prestando atención a su salud”, apuntaron a coro Rebeca y Luis.