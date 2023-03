Aprueban comisionados transformación del icónico volcán Mirage

Por Nuestros SERVICIOS

Alto y claro: Una era volcánica en el reconocido Strip de Las Vegas pasará a la historia.

Si alguien abrigaba alguna duda, debe pasar la página. Los comisionados del Condado Clark aprobaron, dijeron sí el pasado miércoles 22 a los permisos y diseños presentados y que tienen entre sus objetivos transformar el volcán Mirage por el Hard Rock International.

Según advierte el condado de Clark, la torre existente en Mirage, visitada por millones de personas a lo largo de los años, permanecerá en la referida propiedad. Sin embargo, es válido consignar que el hotel y casino Hard Rock, sus propietarios, han manifestado su intención de agregar en el lugar una torre con forma de guitarra -con 660 pies de altura- la cual, según se supo dispondrá de 600 suites.

Directivos del Hard Rock International manifestaron anteriormente (de manera literal) que la compañía quiere “reimaginar todos los aspectos del resort”, y ello incluye reelaborar, remodelar la propiedad existente. Como se ha informado antes el Seminole Hard Rock, localizado en Florida alberga actualmente un hotel similar con forma de guitarra, lo que se ha convertido en una especie de símbolo.

Locales y turistas coinciden en que la bien llamada ‘capital mundial del entretenimiento’ es una ciudad que cambia, se empeña en ofrecer siempre algo distinto a residentes y visitantes.

Alberto Artime, de Barcelona, España, significó: “los cambios identifican a Las Vegas, por eso me gusta venir, y se lo comento a los amigos, no me preocupo por lo que pueda encontrar, será un hermoso jardín, una fuente, instalaciones nuevas, además de la amabilidad de la gente”.