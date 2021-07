Aumenta la cifra de contagiados por el Covid 19 en el estado

Por Roberto PELÁEZ

“Muchas de las personas que están hospitalizadas, aquejadas por Covid 19, no fueron vacunadas, no hay dudas de que la gran mayoría de quienes fallecieron a causa de esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte, no fueron vacunadas, de manera que es hora de subirse las mangas y vacunarse, este el máximo acto de solidaridad”, afirmó categórica Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, en su reciente visita a Las Vegas.

Como se sabe Estados Unidos quedó por debajo en su propósito de vacunar al 70 por ciento de las personas adultas para el ‘Día de la Independencia’, en tal sentido la situación en las últimas dos semanas han sido en extremo difíciles para los nevadenses, más aun al sur del estado, donde, a pesar de la adopción de varias medidas aumentan las cifras de contagio.

En tal sentido, trascendió que Steve Sisolak, gobernador del estado, solicitó de manera formal equipos de emergencia como una opción de ayuda ante el aumento y la propagación de la variante ‘Delta’, a lo que se une que ha disminuido el ritmo de vacunación o acuden menos personas a obtener las inmunizaciones.

Resulta válido significar que poco más del 40 por ciento de las personas elegibles en el estado para acceder a las vacunas, está completamente inmunizadas, y cerca del 8 por ciento se ha puesto una sola vacuna.

Es conveniente reiterar, insistir, en la seguridad de las vacunas contra el Covid 19, no en vano los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) instan a la gente a vacunarse, y a hacerlo lo antes posible.

Las vacunas, remarcan, son seguras y efectivas, ayudan de manera considerable en los casos graves, además, las inmunizaciones reducen el riesgo de que el vacunado propague el virus que causa esta patología; los efectos secundarios (es normal que aparezcan en los días siguientes), desaparecen en poco tiempo.

Para quienes hacen preguntas, las vacunas demoran alrededor de dos semanas para que el organismo genere protección. No se considera que una persona está inmunizada o vacunado completamente hasta dos semanas después de la segunda vacuna. En Nevada han fallecido alrededor de 5 mil 700 personas. Por favor, acuda a vacunarse.

Retomando lo concerniente a la visita la vicepresidenta, quien dejó sentado que comienza a mejorar, a recuperarse la economía, también resaltó que se habían creado unos 850 mil empleos; respecto a la vacunación apuntó: “Nevada debe hacerlo mejor, vacunar a más personas”.

Luego no pudo ocultar su optimismo y subrayó: “Antes que finalice el año Estados Unidos volverá a estar unido”. Los aplausos no se hicieron esperar. Sus palabras se involucran en la campaña denominada ‘America’s Back Together’, la misma que esgrime el presidente Joe Biden cuando se refiere al retorno a la normalidad, luego de los meses más difíciles que enfrentó la nación frente al Coronavirus.

La segunda al mando en el país aprovechó para promocionar ‘Marco de Infraestructura Bipartidista’, que tiene el total respaldo de ella y del presidente, e incluye, entre otros renglones, inversiones significativas en lo vial (autopistas), ferroviario, internet de alta velocidad...

Harris hizo referencia a una visita que efectuó a un centro de distribución de alimentos, conoció relatos de los voluntarios en torno a la generosidad y el agradecimiento de las familias que se acercan a buscar alimentos. “Me alegra saberlo, dijo, gestos tan nobles y necesarios como estos nos ayudan a corroborar que vivimos en una nación en la cual los ciudadanos están ahí el uno para el otro, se tienden las manos en los momentos más complejos, no falta, por difícil que sea la situación, la voluntad de hacer, de asistir, de apoyar... eso nos llena de sano orgullo y confianza en que vamos a salir adelante”, finalizó.