Aumenta la inflación y más personas en busca de alimentos

Tal como se esperaba, ante el aumento de la inflación, el alto precio de los alimentos, más personas acuden a los bancos de comida, precisan ayuda (por ejemplo), en algunas iglesias y el Consulado de México en Las Vegas.

Se agudiza la crisis por altos precios de las rentas, la gasolina, y también en los alimentos que muchos consideran de primera necesidad (leche, carne, huevos).

Viernes alternos, muchas personas acuden a la sede diplomática, y en una línea organizada reciben despensas colocadas por voluntarios en las respectivas cajuelas. “Es una ayuda que agradecemos mucho, afirma Paula Ortiz, vecina del Consulado”.

Y precisamente este viernes 27 -como todos desde hace casi dos años- hay entrega de comida gratis a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cristiano el Shaddai (2075 al norte de Lamb Boulevard). En cada caso el banco de alimentos Three Square desempeña un rol fundamental y es bueno acercarse a él en busca de ayuda. Para más detalles contactar al (702) 765-4030.

Tanto el cónsul mexicano Julián Escutia, como Marko Gamboa, de el Shaddai, exteriorizan su satisfacción por poder ayudar a centenares de familia que acuden en busca de ayuda. “Sabemos, dice el segundo, que corren tiempos complejos, hay desempleo, trabajadores con menos horas de labor, se hace difícil salir adelante con la economía familiar, altos precios, y todo eso se traduce en necesidad, nos percatamos por las líneas, muchas personas acuden en busca de ayuda, y debo decir que tanto a mi equipo de trabajo como a mí nos llena de satisfacción poder brindar esa ayuda, que en ocasiones se extiende también a servicios de salud, con exámenes de la visión e inmunizaciones”, resalta.

Junto a la elevada inflación, las necesidades que afrontan muchas personas asentadas en el valle, no falta la mano solidaria, quienes se encargan de la transportación, de organizar las despensas para que todo fluya de la mejor manera, esas personas que colocan los alimentos, a veces acompañados de una flor y hasta agradecen la visita, brindan palabras de ánimo.

Entregan alimentos también en Caridades Católicas del Sur de NV (1511 Las Vegas Blvd, North Las Vegas 89101); Hope for the City (1001 New Beginnings Dr., Henderson 89011), y St. Therese Center (215 Palo Verde Dr., Henderson 89015).