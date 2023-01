Autoridades del Agua instan a cerrar sistemas de riego

La Autoridad del Agua del Sur de Nevada (conocida por sus siglas en inglés SNWA), insta a la comunidad a cerrar el sistema de riego de jardines durante varios días a medida que la lluvia y el clima más fresco lleguen al Valle.

En días recientes la pertinaz llovizna fue la tónica en varias partes de la ciudad, de ahí que SNWA sugiera a residentes y negocios que se benefician de la lluvia a cerrar sus sistemas de irrigación de jardines por una semana.

Si bien las condiciones pueden variar porque no llueva en los próximos días, también lo es que no pueden descartarse las precipitaciones, además, según el Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas predominarán temperaturas frescas, por lo que no se requiere el riesgo.

Conviene tener en cuenta que aprovechar cada gota de precipitación para ahorrar agua cuando no se necesita para el riego de jardines es fundamental para la comunidad, pues la megasequía provocada por el cambio climático afecta la cuenca del río Colorado y el lago Mead, fuente del 90 por ciento del agua suministrada a Nevada.

Ahorrar agua es crucial este invierno, ya que una declaración federal de escasez de agua en el río Colorado reducirá la cantidad de agua que la comunidad puede extraer del lago Mead en aproximadamente 8 mil millones de galones en el presente año, tal como se ha informado de manera oportuna.

La SNWA también recuerda a los residentes y empresas que el programa de riego obligatorio de invierno de la comunidad, vigente hasta el venidero 28 de febrero, limita el riego de jardines a un día asignado a la semana, según la dirección en que se encuentre su propiedad.

No resulta obvio señalar que está prohibido regar el jardín los domingos durante todo el año. Los clientes pueden encontrar su día de riego asignado e información sobre las restricciones de riego estacionales al acceder al sitio digital snwa.com.

La SNWA es una agencia sin fines de lucro que administra la conservación del agua, la calidad del agua y los problemas de recursos hídricos para el sur de Nevada. Sus miembros incluyen el Distrito de Agua de Big Bend (Laughlin); las ciudades de Boulder City, Henderson, Las Vegas y North Las Vegas; el Distrito de Recuperación del Condado de Clark; y el Distrito de Agua del Valle de Las Vegas.