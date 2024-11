Autoridades, voluntarios y comunidad juntos en jornada tan provechosa como alegre

Por Roberto PELÁEZ

Tal como habíamos vaticinado, por la experiencia de años anteriores, lo acontecido el sábado 23 de noviembre en las proximidades del Ayuntamiento de la Ciudad de Norh Las Vegas fue aplaudido y reconocido por los participantes.

“Este tipo de actividad, en que entregamos pavos y otros alimentos, tenemos la posibilidad de ayudar a centenares de familias, platicar con la gente, nos llenan de regocijo, es una oportunidad excelente para estrechar vínculos con la comunidad”, resaltó Maggy Mora, ganadora en 2023 de un premio por accciones relacionadas con la filantropía, además de organizar múltiples eventos comunitarios.

“Me apasiona trabajar en la Ciudad de North Las Vegas, poder hacer algo por la gente, estoy orgullosa de ayudar, llevamos a cabo un trabajo duro para cada día llegar a más personas, ver nuestra ciudad más linda, gente más alegre, nos esforzamos”, añadió Mora emocionada.

Comentó además que en total se entregaron 456 pavos “es para mí algo que valoro mucho, ayudar a la comunidad, claro que exige mucho, pero lo hacemos entusiasmados, y los voluntarios trabajar de principio a fin, ayudan en todo, soy yo quien agradece la posibilidad”, subrayó.

“No pude venir más temprano, hice una línea larga, pero todo fluyó tan rápido, bien organizado, magnífico trato con la gente, voluntarios atentos a cada detalle, la posibilidad de platicar con Maggy, el concejal Isaac Barrón, les estoy muy agradecida, también a Cox, un amigo me avisó que vio la información en el periódico y pude alcanzar uno de los 400 pavos que se entregaron, pan, y otros alimentos, era la única posibilidad de ofrecer una cena a mi familia el jueves 28”, expresó Olga Jiménez, oriunda del Estado de México.

Vicente Castro, profesor de computación, tenía previsto ir desde temprano a hacer la línea, “a última hora me apareció un trabajo, debía ayudar a una amiga a confeccionar unos programas y el informe, para imprimirlo correctamente, y no pude ir por el pavo, sin embargo puedo decir que son de esos eventos que la gente agradece, más por estas fechas y los altos precios de los alimentos”, destacó.

“Se ofreció mucha infomación para que la gente se enterara y acudiera en busca de un alivio considerable para la cena de Acción de Gracias, apuntó Armando Matos, pude alcanzar pavo y otros alimentos, me dio mucho gusto ver a tantas personas, a niños ayudando a sus familiares a cargar cajas para los carros”.

Hablando de pequeñines, el concejal Isaac Barrón se personó en el lugar, platicó con la gente, también se mostró contento al ver a tantas personas beneficiadas, “aunque a algunas les tocó levantarse temprano, venir a la línea, valió la pena, no estuvieron tanto tiempo, ya hay experiencia de ceomo hacerlo para que se entregue todo rápido, y lo mejor, alegres, los organizadores, la comunidad, los voluntarios”, significó el experimentado docente, que por muchos años atendió a generaciones de estudiantes en Rancho High School.

Teresa Estrada tuvo a bien brindar sus impresiones para los lectores de este semanario “gracias a los pavos de este sábado 23 en North Las Vegas, otros años he podido cenar gracias a los alimentos para seniors que entregan en Sahara y Burham, sin embargo este año no alcancé pavo allí y vine aquí, me voy muy agradecida, mire todo lo que llevo, gracias que traje a mi nieto para que me ayudara.

“Le doy las gracias a todos, a quienes donaron los pavos, organizaron este evento, nos atendieron con amabilidad y eso es lo que queda, la atención y la forma en que tratan a la gente, quizás algunos lo ven como algo normal, pero yo valoro el gesto, sé que todo esto no se organiza en un rato, todos trabajan, toman su tiempo para ayudar, dejan de estar con su familia y nos brindan algo tan significativo como esto, me voy agradecida, y lo hago también en nombre de mi familia, los felicito a todos”, enfatizó Estrada mientras se ajustaba los lentes.

Resultó otra muestra de bondad y ayuda.

Felicidades a Mora, Barrón, los voluntarios. Gracias.