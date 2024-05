Avanza el Programa ‘Raíces de Hidalgo’... Hay 30 nuevas solicitudes

Por Roberto PELÁEZ

Isidro Maqueda entregado a su labor al frente de los hidalguenses residentes en el valle, por eso no sorprende que se muestre entusiasmado al referirse al Programa ‘Raíces de Hidalgo’, que dichos ea de paso muestra ostensibles avances.

“Recientemente vinieron 46 padres, todos de la tercera edad (65 años en adelante) que llevaban mucho tiempo sin ver a sus hijos, que tuvieron la posibilidad de conocer a sus nietos, de estar junto a la comunidad”, destaca Maqueda.

“En estos momentos, añade, enviamos a Hidalgo la solicitud de 30 connacionales que desean la visita de sus padres, quiere decir que el Programa no se detiene, y eso es muy bueno, aunque no podemos asegurar cuántas aplicaciones van a resultar aceptadas ni cuándo podrán venir”.

A una pregunta sobre el proceso, asevera: “Nos reunimos aquí, platicamos, explicamos lo relacionado con las solicitudes, por varias semanas aceptamos las mismas, ya las enviamos a Hidalgo, después que se confirme que todo está bien, pues se remiten a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad México, donde tienen la última palabra y avisan para el visado.

“Por eso siempre decirmos que se trata de un Programa humano, sensible, no está en nuestras manos la decisión final, decir a quién visan o no, pero insistimos en lo humano, el significado del reencuentro, ya hemos sido testigos de esos momentos tan emocionantes”, advierte.

“En estos momentos, prosigue, para nosotros sería bueno, emotivo, que el proceso siguiera su andar y antes de fin de año recibir a otro grupo de familiares, vernos involucrados una vez más en la organización del recibimiento, la acogida... es algo realmente extraordinario”, insiste.

“Por otro lado, seguimos unidos a la comunidad, a otros grupos, ayudamos en la limpieza del Winchester Dondero Cultural Center, nos sumamos a otras actividades, nos hacemos sentir, y eso es lo importante, defendemos nuestras raíces, la cultura, trabajamos por preservar diferentes lenguas indígenas”, concluyó el líder comunitario.