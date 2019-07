Avanza hermanamiento entre Yucatán y North Las Vegas

Por Roberto PELÁEZ

La buena nueva llega desde Yucatán, por intermedio del incansable enamorado que es Alberto Bache, un apasionado de aquel estado mexicano, del quehacer de los mayas -que resiste el paso de los años-, y del hermanamiento con la ciudad de North Las Vegas.

“No nos cruzamos de brazos, dice, estamos involucrados en varios proyectos, específicamente en el aspecto deportivo y cultural, promovemos y defendemos todo lo que tiene que ver con los mayas, seguimos con atención el avance de obras en la plaza donde se levanta hermoso el Maya Cinemas en North Las Vegas.

“Claro que animamos, alentamos el hermanamiento de Yucatán con North Las Vegas, es una aspiración que más temprano que tarde se convertirá en realidad, pues nos unen muchos aspectos, entre ellos el trabajo de la comunidad, su aporte”, resalta Bache.

“Mire, apunta, como se sabe hay un grupo de personas motivadas por el estrechamiento de las relaciones, por la amistad, la ayuda entre los hombres y también entre las ciudades... claro, también deseamos que cada vez sea mayor el número de personas que visite y conozca las ruinas, las pirámides, el corazón del imperio maya: Chicheen-Itzá”, significa Bache emocionado.

“Visitamos muchas veces Las Vegas y North Las Vegas, sostiene, realizamos múltiples actividades, entre nuestros encuentros consideramos de muy importantes los intercambios con estudiantes de la Rancho High School, sus preguntas sobre la cultura maya, las ruinas, Yucatán... los jóvenes están interesados en conocer y visitar.

“No tengo dudas, abunda, de que se puede conseguir mucho con el hermanamiento, el hecho mismo de propiciar visitas a las ruinas, no hay mejor manera de conocer que visitar, conocer de primera mano, informarse”, resalta.

Por supuesto, Bache no es el único enamorado de Yucatán, de las ruinas, de todo lo hermoso que muestra aquel estado mexicano, su cultura, la artesanía, la comida, el vestuario, las danzas, la música, las guayaberas, su gente... todo eso encuentra admiradores y defensores hasta la pared de enfrente en las personas de Alfredo Barrera, un arqueólogo de marca mayor, además de los incansables Flor Cardona y Carlos Cervera, que dicho sea de paso también son partidarios del hermanamiento.

“Alentamos la celebración de eventos deportivos, expresa el entrevistado, copas de futbol, para insertarnos en la comunidad hispana, mexicana y yucateca asentada en Las Vegas y North Las Vegas, de alguna forma llegarle a todos, motivarlos.

“Tal vez no avanzamos a la velocidad que deseamos, aun no se materializa el hermanamiento, sin embargo no perdemos de vista que es un proceso que conlleva una serie de requisitos, pasos que es preciso dar y llevan tiempo”, acota Bache.

“Hay interés, advierte, buena voluntad, gente conocedora que apoya el hermanamiento, es el caso del vicealcalde Isaac Barrón, al que estamos muy agradecidos por su trabajo; estamos a la espera del proyecto de la réplica maya, hay mucha expectativa, la gente quiere conocer más de los llamados ‘pueblos originarios’... trabajamos para la presente y futuras generaciones”, sentencia.