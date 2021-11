Bank of America dona al CSN... Paso en favor de la superación escolar

Por Nuestros SERVICIOS

Una donación de Bank of America al Colegio del Sur de Nevada (CSN) financiará los seis créditos universitarios iniciales para que estudiantes se involucren en el programa “Ability to Benefit Career Pathways”, que tiene entre sus objetivos apoyar la diversificación económica en el estado, contribuye a la movilidad social y el progreso de los estudiantes.

El mencionado programa permite a los estudiantes que buscan diplomas equivalentes a la escuela secundaria obtener créditos universitarios, lo que los lleva a trayectorias profesionales en campos especializados y de alta demanda, y ser elegibles para ayuda financiera federal, les permita continuar su educación y, en última instancia, obtener títulos universitarios.

“Ability to Benefit Career Pathways” les permite beneficiarse de la ayuda, específicamente pagando los primeros seis créditos, gracias a la mencionada donación de $100,000 de Bank of America. En la actividad efectuada en el Historic Westside School, se pudo conocer que más de 220 mil personas del Condado Clark no tienen una educación secundaria.

Al final del programa los participantes obtendrán títulos equivalentes a la escuela secundaria y un ‘skills certificate’ que corrobora sus habilidades, y serán elegibles para recibir ayuda financiera en el futuro. Las áreas del programa incluyen manufactura, atención médica, tecnología de la información y oficios especializados, carreras de alta demanda.

Entre los oradores estuvieron el Dr. Federico Zaragoza, presidente de CSN; el Concejal Cedric Crear; Edgar Patino, presidente de la Junta Directiva de la Fundación CSN, además de representantes de Bank of America y de la Asociación de Banqueros del estado de Nevada.