Boliviano Freddy Chávez: Es preciso cuidar la identidad

Por Roberto PELÁEZ

“Creo que nuestra fortaleza depende en gran medida de la información, si estamos informados, somos más fuertes, pero no podemos perder la identidad, las raíces, las tradiciones, lo que aprendimos y vimos hacer a los abuelos, a los padres, en cada uno de los lugares de origen... hay que mantener vivo lo nuestro”.

El boliviano Freddy Chávez, galardonado recientemente con el ‘Premio Mundial Ad Honorem’ que otorga la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, se caracteriza más que todo por defender la identidad, por preservar, resalta, “lo que nos identifica”.

Saluda al guatemalteco José Salazar y retoma la conversación: “me gusta amanecer cada día como si ayer hubiera visitado Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, tantos lugares de mi Bolivia, por eso le hablo a todos, más aun a los jóvenes, de platos típicos, vestuario, danzas, el significado de cada traje, porque lo aprendí de niño y no olvido mis raíces.

“Soy fundador del Carnaval Internacional de Bolivia en Las Vegas, que se celebra cada año, expresa, y reconozco que precisamente el amor a nuestras tradiciones me hizo pensar en un evento como ese... cuando hace algunos años lo platico con Eddie Escobedo Sr., recuerdo que me sugiere ‘siga adelante con su idea, no desmaye’, y eso es lo que he hecho por varios años, defender la cultura.

“Sinceramente creo que el éxito del Carnaval Internacional de Bolivia pasa por el hecho de que todos tienen la posibilidad de dar a conocer su cultura (los mexicanos, los salvadoreños, los nicas, los colombianos, los hondureños, los cubanos, los panameños, los guatemaltecos, los peruanos, y claro, los bolivianos), las puertas están abiertas a todos, para que muestren lo suyo, lo den a conocer y promuevan, es también una oportunidad para los diseñadores, tanto de carrozas como de vestuario”, sostiene.

“Aparte de modelos, conocidos diseñadores, el Carnaval tiene la suerte o el privilegio, de ver desfilar a cónsules de varios países, recuerda, diplomáticos que saben lo que significa preservar la cultura, caminar junto a los suyos en un evento cultural con muchas aristas.

“Por eso digo que aparte de estar informado, comenta Chávez, también se es fuerte, en el plano personal, individual, y como miembro de la comunidad, cuando uno defiende lo suyo, la cultura de su país, de su pueblo, de su barrio, lo que le enseñaron los abuelos y los padres, lo promueve, y lo cuida porque es su identidad”.

Freddy Chávez, quien lidera a los bolivianos del valle, precisa, “no somos muchos, pero tenemos a bien unirnos a la comunidad, a los diferentes grupos, hacernos sentir en los eventos de los mexicanos, de los centroamericanos, respetamos las fechas patria de cada país y las celebramos como nuestras”, significa.