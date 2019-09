Bolivianos de Las Vegas quieren ayudar a sus connacionales

Por Roberto PELÁEZ

Siempre digo que debemos estar informados, hacer de la información una herramienta indispensable, aunque en este caso las noticias nos causen dolor por lo que sucede en Bolivia y los daños causados por los incendios, muchas familias afectadas y parte de nuestra cultura rupestre.

Con el rostro serio, el inquieto Freddy Chávez, un boliviano enamorado de la cultura de su país, asegura, le digo a mis connacionales que se informen, ahora mismo hay más de un millón de hectáreas de bosques afectadas por incencios que comenzaron en mayo y arrecieron en agosto, es muy triste, comenta.

Ya nos reunimos, abunda, queremos ver cómo hacemos llegar nuestra ayuda, hay más de dos mil familias que prácticamente lo han perdido todo, específicamente gente de la localidad de Roboré, en el Departamento de Santa Cruz... son nuestros hermanos, afirma.

Chávez, galardonado hace pocos meses con el ‘Premio Mundial Ad Honorem’ que concede la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, es un hombre que se caracteriza más que todo por defender la identidad, por preservar, cuidar la cultura, lo que nos identifica, resalta.

Estos incendios, explica, aparte de acabar con una extensión considerable de bosques, el daño a la flora y la fauna, también daña nuestro patrimonio cultural rupestre; cuando se apague y se cuantifiquen las aefctaciones, se podrá hablar con más propiedad, con datos más exactos, pero sin dudas ahora mismo las afectaciones son significativas, sostiene.

Usted sabe, acota, lo hemos platicado otras veces, aunque hace muchos años resido en Las Vegas, no me he podido desprender de lo mío, de lo nuestro, por eso siempre comento que me gusta amanecer como si recientemente hubiera visitado Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, tantos lugares de mi Bolivia.

Por eso le hablo a todos, prosigue, más aun a los jóvenes, de nuestros platos típicos, del vestuario, los colores de la ropa, las danzas, el significado de cada traje, porque es lo que aprendo de niño y yo no olvido mis raíces, las tradiciones, estoy muy afectado por el saldo negativo de estos incendios, expresa... va a ser difícil recuperar todo lo que se ha perdido, enfatiza.

Se acercan días, continúa, de celebraciones, sobre todo para los centroamericanbos y los mexicanos, los aniversarios de sus respectivas independencias, y quiero aprovechar para felicitarlos, sin embargo también es momento de reflexionar, de informarse, de conocer lo que se ha perdido y preguntarse cada quien cómo puedo ayudar.

Uno lee, apunta, y reflexiona, es importante hacer para recuperar las más de un millón de hectáreas de bosques dañadas, es algo que se dice fácil, señala, por eso la reunión de los bolivianos, estamos preocupados, dolidos, y cada uno quiere hacer algo, entonces es momento de unir las fuerzas, insta.

Ante las calamidades, las tragedias, momentos como estos, se conocen a los amigos, a las personas sensibles, y ahora tanto Bolivia como Brasil están siendo muy afectados por los incendios; lo ponemos todo en manos de Dios y confiamos en que Él conoce nuestros problemas, nos da siempre una salida, asevera Chávez