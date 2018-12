Braulio López Santamaría sobre la bici se apresta a regalar juguetes

Por Rafael ROMERO

Corren los días en que el habitual ajetreo del joven Braulio López Santamaría se multiplica, y el ciclista los recibe con alegría: “busco juguetes para otra edición de ‘Holiday Bike Ride’, apunta, desde hace varios años no me pierdo estos eventos”, afirma.

“No hay muchas cosas tan lindas como salir a comprar juguetes y donarlos para los niños, volver a reunirme con ciclistas amigos que cada diciembre tomamos parte en el ya tradicional ‘Holiday Bike Ride’, desafiando el frío por una causa tan hermosa como noble”, abunda.

“Lo mejor de este evento, señala, es que llegó para quedarse y crece, no solo en la cantidad de ciclistas que recorremos juntos alrededor de cinco millas para entregar los juguetes en un ambiente de mucha alegría, también aumenta el número de personas que se detiene a vernos pasar, se acerca, pregunta...”.

“Desde el 2013 asisto al ‘Holiday Bike Ride’, como le platiqué antes es algo que me ilusiona, cuando salimos los colores de nuestras playeras, sweters, abrigos, de las bicicletas, se adueñan de las calles, todo el mundo mira, pregunta, y hacemos el recorrido conversando, riendo, se encuentra allí amigos para toda la vida.

“En diciembre del año pasado llevé conmigo a mi hijo, resalta, quería que viera el ambiente, como nos sentimos todos los amigos al donar juguetes, tocara nuestra alegría, conociera el valor de dar, eso es algo que valoro mucho, lo aprendí también de mis padres, y uno siente algo por dentro tremendo, más aun por esta época del año... creo que siempre es mejor dar que recibir”, añade mientras termina de colocar un forro azul al timón de su bici.

“Holiday Bike Ride” es una actividad sana, muy simple, precisa López Santamaría, de ninguna manera se trata de una distancia considerable a recorrer que exija preparación, no, pedaleamos despacio, traemos nuestros juguetes, nos saludamos, tomamos café, nos hacemos fotos, por decirlo mejor, aseveró, el evento constituye una fiesta, con un ambiente increíble, en ese sentido le agradezco a mi amigo Ron Floth, de Regional Transportation Commission (RTC, por sus siglas en inglés), es el más entusiasta de todos.

“Como se sabe, apunta el entrevistado, participo en carreras contra la diabetes, también en favor de niños afectados por el cáncer, como parte de diferentes organizaciones. Esta es una excelente época del año para reflexionar y dar gracias, para agradecer a Dios por nuestra salud, la familia, el estudio, tener trabajo, y en medio de todo tener fuerzas, el deseo de hacer por los demás, darle paso a la generosidad, afirma, y agrega: le doy gracias a Dios por hacer buenas acciones, porque tengo la fuerza, el deseo, la voluntad, y eso le enseño a mis hijos, también es un momento para ‘sembrar’ valores.

“Siempre doy las gracias a los organizadores de eventos de este tipo, yo soy el agradecido porque ellos me dan la posibilidad de participar, de obsequiar, de sentir que un gesto, por pequeño, por sencillo que parezca, puede significar mucho en la vida de un grupo de personas, de padres e hijos, y eso a mi me satisface, me deja una dosis de sano orgullo”, sentencia.