Cámara de Comercio Latina... Con la vista puesta en el mañana

Por Roberto PELÁEZ

Si alguien, en algún momento, consideró que los directivos de la Cámara de Comercio Latina (CCL) no reparaban en los jóvenes, en sus posibilidades reales de liderazgo, tras la Gala efectuada recientemente le quedaron los ojos cuadrados.

El joven activista Imer Céspedes, estudiante de Coral Academy of Science Las Vegas, expresa para los lectores de este semanario:

“Me llena de orgullo, me motiva a seguir adelante saber que hay muchas organizaciones como la Cámara Latina de Comercio que tienen el deseo de impulsar a los jóvenes a conseguir sus sueños, por ejemplo en la Gala otorgaron 50 mil dólares al grupo de jóvenes de Cristo Rey, se trata de una ayuda financiera, algo que los jóvenes necesitan para seguir adelante con sus sueños, hacerlos realidad”, argumenta.

Muy activo entre los jóvenes residentes en el valle, ferviente seguidor del ex presidente Barak Obama, la senadora Catherine Cortez Masto, la concejal Olivia Díaz, Céspedes no lo duda cuando afirma: “hay muchos jóvenes con talento, con deseos de estudiar, de ir a la universidad, pero muchas veces chocan con la adversidad que significa no disponer del dinero necesario, entonces una ayuda resulta una contribución a tener en cuenta a la hora de materializar las aspiraciones”.

Asimismo Maliolis Hernández expresa: “sé de jóvenes con talento, que acarician sueños, lamentablemente sus padres no pueden ayudarlos a costear estudios, por eso valoran tanto gestos como el de la CCL el sábado pasado en su Gala, lo agradecen, es más, diría que no lo olvidan nunca”.

Céspedes interviene y subraya: “La Cámara desde 1994 tiene una Conferencia de Liderazgo Juvenil Latino (LYLC, por sus siglas en inglés) una conferencia que lleva a cabo cada año en la cual los jóvenes tienen la oportunidad de conocer una experiencia en College ya que son realizadas en UNLV, CSN, NSC... además tiene un programa de becas para ayudar a los jóvenes a seguir con sus carreras en el College”.

“Tengo la posibilidad de platicar con otros jóvenes, acota Andy Jiménez, están a la espera de alguna ayuda, han tenido que comenzar a trabajar para costear algunas materias, les he explicado que la CCL es como una amiga que comprende la necesidad”.