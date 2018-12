Calendario de eventos en Las Vegas

• Snow in the Square

Vive la temporada navideña en el Town Square (6605 de Las Vegas Boulevard), disfrutando del espectáculo navideño Snow in the Square, que se efectuará hasta el domingo 23 de diciembre, (lunes a jueves a las 7 p.m. y viernes a domingo a las 7 y 8 p.m.) con muchas luces, colores, música navideña y nieve... una especie de maravilla invernal en la ‘ciudad que no duerme’.

• Escucha un mensaje de paz y salvación

La Iglesia La Luz del Mundo invita a compartir junto con toda su familia un mensaje que traerá paz a su vida y salvación al alma. Cultos de lunes a sábado, a las 5 AM, 9 AM y 6 de la tarde; los domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde en sus tres templos ubicados en 2413 E. Cedar Ave. LV. NV 89101; 2784 N. Martin Luther King Blvd. North LV, NV 89032 y en 206 W. Pacific Ave., Henderson, NV 89015.

• Holiday Cactus Lights

Un espectáculo con más de un millón de luces navideñas y colores -para no perderse- en el Jardín Botánico de la factoría ‘Ethel M. Chocolates’, en Henderson, desde las 5 de la tarde a 10 de la noche.

• Consulta y asesoría migratoria

Para el venidero 10 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, está prevista una conferencia sobre asuntos migratorios, a cargo de la abogada Kathia Pereira, en el local que ocupa el Consulado de El Salvador en Las Vegas. Información, preguntas y más, todo gratis.

• ‘Cascanueces’ en The Smith Center

The Smith Center (361 Symphony Park) acoge este sábado 8, desde als 7:30 de la noche, la afamada pieza de ballet ‘The Nutcraker’, aplaudida en el mundo entero.

• Jornada sabatina de Salud

Para el sábado 15, desde las 9 de la mañana, REACH, en el Consulado de México (823 de la 6ta street) está prevista una Jornada Sabatina de Salud, con múltiples servicios gratis para la comunidad.

• Fines de semana para aprender a bailar

Continúan las lecciones de bailes populares (cumbia, bachata, merengue, ballenato, salsa, etc) en el local que ocupa la Cámara de Comercio Colombiana (820 de Rancho Lane, cerca de Charleston, detrás de Bank of America). Sábados de 10 a 12 del mediodía, de 2 a 4 de la tarde, y de 4 a 6. Los domingos de 2 a 4 de la tarde.

• Entre mujeres... cada martes

Mary Reyes reitera la invitación del ‘Club Entre Mujeres’, que se reúne los martes, a las 11 de la mañana, en el 4535 al oeste de la avenida Sahara, suite 208, con pláticas sobre diferentes temas, sobre todo de aspectos económicos y un mejor uso del presupuesto familiar.