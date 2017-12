Campaña de fin de año: “De fiesta inteligentemente en Las Vegas”

Por Karina MUÑIZ

Este fin de año se esperan miles de visitantes a Las Vegas y vale apuntar que durante estas fechas incrementan los casos de mujeres de 18 a 24 años que son acosadas sexualmente. Un 20% de estas víctimas son atendidas en el UMC y reportadas que fueron víctimas en uno de los nighclubs locales durante la celebración de fin de año.

Es durante las fiestas de fin de año que más predadores sexuales utilizan alcohol, drogas o cuchillos para hacer a su víctimas vulnerables y atacarlas.

Es por eso que la organización de Rape Crisis Center junto con la Policía Metropolitana de Las Vegas organiza esta campaña como todos los fines de año. Dicha campaña la denominan de fiesta inteligentemente en Las Vegas.

La campaña no solo es dirigida para los turistas sino también para la comunidad local. En correspondencia con la mencionada campaña la directora ejecutiva de la Organización Rape Crisis Center comentó en un comunicado que hay fáciles pasos a seguir para que mujeres y hombres se protejan, no sean víctimas durante estas fiestas.

Llegar juntos antes de salir

Elije un amigo o grupo de amigos para acompañar; haz un plan para saber a dónde vas y con quién te estás reuniendo; decide cómo todos llegarán a casa; ten un plan de respaldo en caso de emergencia; elija una palabra o señal de código para avisar a los demás cuando algo no está bien; deje que una persona de confianza sepa dónde estará, y recuerde tener la bacteria cargada del teléfono

Quédense juntos mientras están allí

Vigila a tu grupo. Regístrese durante la noche para asegurarse de que todos se sientan bien y se diviertan; si alguien ha bebido poco, pero comienza a sentir un efecto fuerte rápidamente o su comportamiento y movimiento se ven afectados de manera repentina, busque ayuda inmediatamente, es posible que los haya drogado; sea un espectador activo: observe el comportamiento predatorio, las personas que no aceptarán un “no” como respuesta y cualquiera que parezca estar tratando de conseguir un miembro del grupo por su cuenta; si ves algo que parece extraño, díselo a alguien. La aplicación de la ley, la seguridad y la gestión en los lugares, todos están invertidos en hacer que la experiencia de nuestro Año Nuevo sea positiva. Solicite ayuda si lo necesita.

Cuando la fiesta termine

Nunca dejes atrás a un miembro de tu grupo; no permita que un amigo intoxicado vaya a su casa con un extraño. Si no le da las llaves a su amigo para que maneje a casa, no permita que se vayan con un extraño borracho; espere en las líneas de taxi o use los servicios de viaje compartido. No deje a nadie en su grupo en una posición vulnerable al final de la noche cuando los depredadores puedan estar al acecho; tenga cuidado con las personas que ofrecen un aventón o que prometen ayudar a que las personas vuelvan a casa. Use opciones de transporte con licencia y etiqueta para que exista responsabilidad; regístrese para asegurarse de que todos lleguen a casa sanos y salvos. Si no puede comunicarse con uno de los miembros de su grupo, busque ayuda.

Si alguien en la fiesta / bar / club se comportó de una manera que hizo que usted u otras personas se sintieran incómodas o inseguras, hable al respecto.

Apoya a otros que traen estos temas.