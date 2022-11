Casino Mirage extrema cuidados con los animales durante transición

Por Nuestros SERVICIOS

Por más de tres décadas, Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat cumplieron su cometido de manera ejemplar en lo relacionado con mejorar la comprensión, el aprecio de los huéspedes hacia los animales, y conocer más sobre el entorno de éstos.

Muchas personas se preguntan qué pasará con los animales cuando se cierre la venta del hotel y casino The Mirage a Hard Rock. Millones han disfrutado de los leopardos, delfines ‘nariz de botella’, tigres y leones blancos, han aprendido, lo que dice mucho de la reconocida labor acometida por equipos y guías de Mirage Animal Care.

Personal de Hard Rock analiza desde hace varios meses las opciones, junto a sus equipos de liderazgo tanto en The Mirage como en la compañía MGM Resorts. Directivos de Hard Rock piensan, por supuesto, en su visión para The Mirage tras el cierre, y han determinado que lo mejor es cerrar permanentemente ‘Secret Garden’ y ‘Dolphin Habitat’ antes del comienzo de la construcción de Guitar Hotel y otras remodelaciones planificadas en The Mirage.

Se ha decidido trabajar de manera conjunta en los próximos meses y poner en marcha un plan con el objetivo de reubicar de forma permanente a los animales en nuevos hogares donde seguirán siendo cuidados por profesionales y expertos veterinarios.

“Tengan la seguridad de que la salud, el bienestar de los animales es nuestra principal prioridad. Durante alrededor de décadas, nada ha sido más importante y eso, lo damos por sentado, no cambiará en el futuro”, afirmaron.

Se pudo conocer que “tanto MGM como Hard Rock están comprometidos a encontrar nuevos hogares para los animales, hogares que cumplan con nuestras exigencias, y ello incluye altos estándares de cuidado requeridos y brinden a cada animal la oportunidad de mantenerse saludables y prosperar”, agregaron.

Personal del MGM habló directamente con el equipo de cuidado de animales de The Mirage sobre la mencionada decisión para trabajar juntos en los próximos pasos y garantizar que los animales reciban los más altos niveles de atención durante esta transición.

De lo anterior se desprende que se analiza la estrategia a seguir con el objetivo de cuidar lo más posible a los animales.