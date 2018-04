CCSD definirá políticas para proteger a estudiantes transgénero

Por Alexander ZAPATA

Más de cuatro horas de discusión que se extendieron hasta entrada la noche, fueron necesarias para que autoridades del Distrito Escolar del Condado Clark, tomaran la decisión de comenzar a definir políticas que permitan la inclusión y protección de estudiantes que se consideren parte de la comunidad transgénero.

Luego de la votación favorable, la directiva del Distrito Escolar delegó al superintendente Pat Skorkowsky para que junto a su equipo defina un boceto inicial respecto a cómo las escuelas deben actuar en materia de nombres, derecho a la privacidad, participacion en actividades deportivas y los más polémicos, el uso de camerinos y baños para estudiantes transgénero.

El debate, que comenzó a las 6 de la tarde, se desarrolló en el edificio de gobierno del condado ubicado en el 500 South Grand Central Pkwy. Desde muy temprano, padres, organizaciones y otros miembros de la comunidad se congregaron para seguir de cerca esta discusión y algunos para tomar la palabra.

Antes de la actividad, un grupo de activistas que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ, se reunió a las afueras del edificio y en rueda de prensa, dieron a conocer por qué consideran que es necesario establecer mecanismos que protejan a la comunidad LGBTQ que asiste a las escuelas del condado.

“Ningún estudiante debería estar en un ambiente, especialmente en escuelas, donde no esté claro el cómo las personas deben tratarlos. Ellos son humanos y como tal merecen dignidad” explicó Blue Montana, quien es gerente del programa de transgénero en The Center, organización que brinda apoyo a la comunidad LGBTQ.

Asimismo explicó la necesidad de establecer mecanismos de protección a estos estudiantes, debido a las dramáticas estadísticas que les rodean. “La tasa de suicidios en la comunidad trans se ubica en el 41%” esto debido a la falta de protecciones que conllevan a acciones como abusos o el bullying, algo que según explicaba puede cambiar con políticas claras.

Algunos padres que se oponen a la medida explican que no se sienten a gusto con que sus hijas deban compartir el baño con personas del sexo biológico masculino. “Es algo que no está claro, que no nos parece seguro, porque cualquiera podría aprovechar estas libertades y decir soy un transgénero y así entrar al baño que no le corresponde”, comentó un padre que prefirió no compartir su nombre.

Sin embargo en Nevada, ya se han aprobado este tipo de regulaciones y hasta la fecha no se han conocido casos de este tipo. Por ejemplo en el Distrito Escolar del Condado Washoe, desde el 2015 se cuenta con políticas en torno a la protección y el trato a la comunidad transgénero.

“No hemos tenido casos de personas haciéndose pasar por transgénero para tener acceso a camerinos o baños. Eso es algo que sencillamente no sucede”, explicó Gina Session directora de derechos civiles del Distrito Escolar del condado Washoe.

Además agregó que la misión del Distrito Escolar es educar a los padres que puedan tener miedos o preocupaciones en torno a los estudiantes transgénero y sus derechos. “Usualmente quienes tienen temores o malestares en torno a este tema son los adultos, no los estudiantes. Ellos conocen a sus compañeros transgénero y por eso no les molesta en lo absoluto”.

Es importante destacar que durante la legislatura del 2017, Nevada aprobó una ley para que los distintos distritos escolares definieran políticas de trato y protección para estudiantes transgénero.