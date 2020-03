Celebran ‘Día Nacional de TRIO/GEAR UP’ ...premian el esfuerzo y entrega

Por Roberto PELÁEZ

“Gracias por tu ejemplo, por todo lo que me enseñaste, por hacer de mi una guerrera, de esas que no se rinden, por eso este premio es tuyo, como todos los que he ganado antes, te estoy muy agradecida”.

Una emocionada Flor Cardona no apartaba los ojos de su madre, que viajó desde Mérida, Yucatán, para estar en el evento por el Día Nacional de Trio/Gear Up, de la Universidad de Nevada Las Vegas, que en esta oportunidad tuvo por sede el local que ocupa Pavilion, junto al Thomas & Mack.

Los aplausos no se hicieron esperar tras la intervención de Cardona, minutos antes de recibir un premio como justo reconocimiento a su sostenida labor para motivar a los jóvenes a proseguir los estudios.

El Doctor Keith Rogers, director ejecutivo de The Center, enumeró los méritos y trayectoria de cada uno de los galardonados ante los aplausos del público, en gran medida profesores universitarios y familiares de los premiados.

La jovencita Sol González Pacheco fue reconocida como ‘achiever’, una estudiante talentosa con mucho potencial, que labra su futuro con una gran dosis de esfuerzo y dedicación, es orgullo de sus familiares y profesores.

Aparte de Cardona y González Pacheco, también fueron homenajeados el Dr. Maxym Myroshnychenko, Katelyn Usam, Alan Cruz, Wendy Seneme, Marco Valverde Paredes y Semi Mesgun, todos recibieron placas de reconocimiento.

Las palabras de agradecimiento y convocatoria, de motivación para seguir adelante convencidos de que los sueños se pueden hacer realidad sobre la base del esfuerzo, de la entrega, de la fuerza de voluntad, predominaron el pasado sábado 29 de febrero durante la celebración del Centro de Enriquecimiento Académico y Excelencia ‘The Center”’ de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV). Resultó una ceremonia en que la emoción, el orgullo y la alegría se dieron las manos.

El Dr. Rogers, con varios años al frente de The Center, también fue ‘contagiado’ por lo emocionante del evento, y destacó que el programa TRIO/GEAR UP es el más grande, el mejor y más brillante “ha cambiado, destacó, la vida y futuro de miles de jóvenes deseosos de hacer realidad sus sueños y el de sus familias, además, abundó, no se puede perder de vista que a la par de los resultados docentes pretendemos que los estudiantes sean cada vez mejores ciudadanos”.

Es válido consignar que el mencionado programa alcanza ya a cerca de 29 mil estudiantes; el Centro de Enriquecimiento Académico “The Center”, reconoció -una vez más- el esfuerzo, premió la dedicación, los éxitos de estudiantes y personalidades que no escatiman en apoyo a la educación, es más, están convencidos de que es precisamente la combinación de educación y juventud la clave del éxito.

“Siempre hay obstáculos y adversidades, comentó la madre de uno de los premiados, pero comprobamos que con fuerza de voluntad se puede llegar a la meta, triunfar, corresponder al sacrificio de quienes un día lo dejamos todo atrás y vinimos a este país para propiciar a nuestros hijos una vida mejor... hoy ellos corresponden a ese sacrificio, y la verdad nos sentimos muy contentos, orgullosos”, externó.

La totalidad de los oradores, en una actividad que fluyó de manera ágil, coincidieron en agradecer a los padres su preocupación y apoyo, además, no faltó quien llamó a estrechar vínculos con los maestros, con la escuela, a formar un todo único en la lucha por la educación de los hijos, su superación, la retención escolar hasta finalizar los estudios y graduarse.