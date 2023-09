Celebrando el Mes de la Herencia Hispana con Silvana Montenegro de JPMorgan Chase

Con una composición de más del 19% de la población estadounidense y 5 millones de negocios y poder adquisitivo en aumento, las comunidades latinas e hispanas son una parte vital de la economía del país. Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana de este año, nos reunimos con Silvana Montenegro, Líder Global de Advancing Hispanics & Latinos en JPMorgan Chase, para escuchar cómo la herencia de su familia influyó su carrera, hablar de los desafíos y oportunidades de la comunidad y obtener su consejo sobre cómo los jóvenes profesionales pueden hacer crecer sus carreras.

¿Cómo influyó la herencia de tu familia en tu vida y luego en tu carrera?

Al crecer rodeada de familia y comunidad en São Paulo, aprendí el valor del trabajo arduo y la persistencia para alcanzar mis sueños. Mi padre y mi abuela fueron modelos a seguir que me inspiraron a seguir una carrera en la que pudiera expresar las necesidades de los demás y crear oportunidades para todos. Los valores que me inculcaron finalmente me ayudaron a relacionarme y defender a los demás. Como persona de ascendencia brasilera y latinoamericana, estoy muy orgullosa de la resiliencia y la humanidad de las comunidades latinas e hispanas de todo el mundo, positivas y optimistas a pesar de los obstáculos, y de la incansable búsqueda de los sueños a través del trabajo arduo y ayudando a otros en el camino. Me enorgullece que a través de estos valores, los hispanos y los latinos hayan aportado y continúen aportando enormes contribuciones al mundo, desde impulsar el crecimiento económico a través de los negocios, hasta la ciencia, música y educación, solo por nombrar algunos ejemplos. Creo que es importante proyectarse con determinación y autenticidad para superar los obstáculos y crear tu propia visión del éxito.

¿Qué te gustaría que la gente supiera o

entendiera acerca de ser hispano o latino?

Es importante entender que los hispanos y los latinos son un grupo demográfico en crecimiento lleno de ricas experiencias y culturas que representan a más de 20 países latinoamericanos. Nuestra comunidad es un poderoso motor socioeconómico dentro de nuestra sociedad a nivel global. Nuestras contribuciones históricas y los datos recientes cuentan una hermosa historia de resiliencia y crecimiento: por ejemplo, somos el grupo demográfico más joven de EE. UU., con un Producto Interno Bruto (PIB) de $2.8 billones y un poder adquisitivo en aumento, lo que representa casi una cuarta parte de todas las empresas de EE. UU. Las civilizaciones antiguas como los incas y los mayas eran entre las más avanzadas de la historia. Algunos de los inventos más importantes del mundo, como la televisión en color y el globo aerostático, provinieron de América Latina. Contar la historia completa es clave para construir juntos y abordar los obstáculos históricos que enfrentamos como una comunidad.

Cuéntanos sobre tu trabajo y el impacto de Advancing

Hispanics & Latinos en JPMorgan Chase. ¿Cuáles son

algunas de las formas en las que esta iniciativa

está ayudando a la comunidad?

El trabajo de Advancing Hispanics & Latinos en JPMorgan Chase se centra en ayudar a los estudiantes, empleados, empresarios y comunidades a tener acceso a oportunidades para crecer y tener éxito. Hacemos esto proporcionando apoyo para el crecimiento profesional, educación sobre la salud financiera, así como recursos y herramientas para expandir negocios de propiedad de minorías y promover comunidades. Como ejemplo, este año nos asociamos con la Fundación Cultural Latin Grammy para organizar una serie de talleres de educación sobre salud financiera para estudiantes de secundaria y universitarios a través de sesiones en vivo y virtuales. También lanzamos una asociación con el Latino Business Action Network para proporcionar a los empresarios latinos con talleres presenciales y virtuales sobre cómo aprovechar programas de diversidad de proveedores corporativos y rueda de negocios. Nuestros esfuerzos apoyan el Compromiso de Equidad Racial de $30 mil millones de la compañía para ayudar a cerrar la brecha de riqueza racial invirtiendo en promover un camino hacia la propiedad de vivienda, viviendas asequibles, emprendimiento y más. Estamos orgullosos de los hitos que hemos logrado y del trabajo que tenemos por delante para apoyar a nuestra comunidad.

¿Cuáles son algunos de los modelos a seguir que influyen en tu carrera y qué consejo les darías a los jóvenes

aspirantes profesionales que están trabajando para

crecer y desafiar las barreras?

A lo largo de mi vida tuve muchos modelos a seguir, todos ellos con algunos rasgos importantes en común: resiliencia, persistencia y valor. Alguien que siempre me inspiró fue Frida Kahlo. Su historia sobre cómo superar la adversidad, celebrar sus raíces y expresarse auténticamente a través de su colorido arte es fascinante. Como Frida, es importante que sepamos lo que es verdadero y significativo para nosotros y lo celebremos. Necesitamos estar en sintonía con lo que nos impulsa y motiva en las diferentes etapas de nuestra carrera, y cualquier cosa que elijamos hacer, debemos trabajar arduamente y desempeñarnos con excelencia. La persistencia y estar abierto a consejos y sugerencias también son importantes, ninguna carrera es una línea recta hacia la cima. Hay altibajos y cuanto más aprendamos de nuestros errores, mejor preparados estaremos para los desafíos futuros. Por último, pero no menos valioso, es importante pedir lo que queremos y tener el valor de asumir desafíos que pueden parecer ‘aterradores’ al principio. En mi opinión, no existe un verdadero fracaso: cada desafío es una oportunidad para crecer.

¿Cómo va a celebrar JPMorgan Chase el Mes

de la Herencia Hispana este año?

Estamos organizando eventos y programas durante todo el mes y durante todo el año enfocados en apoyar la salud financiera de los estudiantes, padres y comunidades. También compartimos historias inspiradoras de ejecutivos, empleados, clientes y miembros de la comunidad que trabajan para marcar la diferencia. Además, proporcionamos a los empleados oportunidades de voluntariado para poder apoyar a la comunidad. Espero celebrar nuestro impacto colectivo, participando en los eventos que se realizarán a finales de este mes y continuando el trabajo adelante.

Para obtener información sobre las iniciativas de Advancing Hispanics & Latinos visite jpmorganchase.com/AHL.

Contenido patrocinado de JPMorgan Chase & Co.