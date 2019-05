Celebraron Día internacional del Trabajo apoyando a quienes ‘no tienen voz’

Por Roberto PELÁEZ

Por décimo tercer año consecutivo el pasado miércoles primero de mayo alrededor de un centenar de personas salieron a la calle desde bien temprano para celebrar el Día internacional de los Trabajores de una manera singular, exigiendo, en defensa de los derechos de cientos, miles de empleados que no pueden alzar la voz por temor a ser deportados.

La siempre activa Jackie Ramos, salvadoreña-americana, lo resumió en pocas palabras: “los problemas, lo sabemos todos, van más allá de lo que se pueda hacer honrando un día al hombre y la mujer trabajadora”.

Luego de esgrimir a voz en cuello algunos de los derechos que deben amparar, de manera justa, a quienes con el sudor de su frente buscan el pan de cada día para la familia, Ramos abundó: “ya tenemos 13 años de hacer esto, y tenemos infomación de que es un acontecimiento de alcance nacional, apoyamos al empleado inmigrante que permanece a la sombra, que no puede hablar de derechos por temor a ser enviado de vuelta a su país”.

Portando un cartel en que se podía leer ‘Trabajadores del mundo uníos’, Roberto Urquijo, de origen guatemalteco, destacó: “estamos aquí en solidaridad con muchas personas, de diferentes nacionalidades, que vienen a trabajar y mantener a sus familias, ayudar a quienes quedaron detrás; debemos ser justos, no todos vienen a los Estados Unidos para traficar con personas, drogas, violar, robar, la mayoría se viene a este país para mejorar.

“No imagino a este país tan generoso, que nos recibe, donde nosotros y nuestros hijos pueden llegar muy lejos, sin el trabajo, el aporte de millones de inmigrantes, cuyo único delito es trabajar sin un estatus migratorio legal... conozco a muchas personas capacitadas, que realizan sus labores con responsabilidad, aman lo que hacen y lo hacen bien.

“Ya he venido por tres años seguidos, abundó Urquijo, conozco a muchos de los que están aquí, hemos hecho amistad, sabemos que defendemos una causa justa, a gente que de nosotros estar en su situación lo más probable es que ellos también marcharan”.

Ramos, por su parte, volvió a arengar a los presentes, próximos al edificio de la Corte del Distrito de Nevada, y precisó: para ellos, para quienes trabajan y permanecen a la sombra, muchas veces con los salarios más bajos, en los horarios más difíciles, es esta marcha, espero, esperamos todos que un día no muy lejano se nos unan, mientras tanto sepan que no están solos, levantamos la voz con la esperanza de un futuro mejor, donde se respeten los derechos.

“Desde hace 13 años hacemos esto, continuó Ramos y no nos cansamos, sabemos que nos anima una causa justa, y hace mucho decidimos hacerlo año con año, por eso aunque marchamos en apoyo a los que no ‘tienen voz’ le pedimos a Dios que bendiga a los valientes, a quienes acuden a marchar en defensa de otras personas, y le agradecemos a Él que tenemos fuerza y la mejor disposición para estar aquí cada primero de mayo... muy pronto vamos a conocer todos que nuestra lucha no fue en vano”, externó con marcado optimismo.