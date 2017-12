Ciego de nacimiento; pero ante las dificultades... Edwin

Por Roberto PELÁEZ

Edwin Saldarriaga es de esas personas que se crece ante los obstáculos, siempre fue así, dice, cuando la gente cree que no puedo hacer algo o que tengo muy pocas posibilidades, entonces se multiplican mis fuerzas.

El entrevistado es ciego de nacimiento, es oriundo de la ciudad portuaria de Manta, en Ecuador, hijo de Álvaro y Carmen, tiene dos hermanos. Voy al Colegio de Manabí, y luego estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro, donde después de cinco años obtengo el título de licenciado en comunicación social.

Se dice fácil, reconoce, pero el primer paso lo doy cuando aprendo a leer por el sistema Braille con sólo seis años de edad, significa. Haya cierto orgullo en sus palabras cuando dice: soy la primera persona ciega de Manta que decide estudiar.

Mucha gente comenta “para qué va a estudiar ese ciego”, “es un discapacitado”, pero eso no me afecta, yo, preguntón desde niño, subraya, quiero ser periodista, adquiero habilidades en el uso de la grabadora, abunda. Se imagina, yo ciego, estudiando, y poco a poco hasta la universidad, es algo novedoso, todos hablan de eso allá en Manta, prosigue. Si para cualquier estudiante es difícil cursar periodismo, se imagina para un ciego...

Mira, comienzo a trabajar en un periódico, luego paso a la televisión, me aprendo las noticias de memoria, eso es algo muy exigente, precisa, cuando llega el viernes estoy exhausto, tengo que hacer un esfuerzo tremendo, argumenta.

Pero he tenido muchos reconocimientos, tengo más de medio centenar de diplomas, me los entregan en Ecuador y aquí en Las Vegas, acota; mire, una de las primeras cosas que debe hacer un periodista es leer, estar informado, tener cultura general. En mi caso lo que más me gusta es hablar con la gente, salir a la calle, platicar con este, con aquel, preguntar... uno aprende de todos, afirma.

Y quizás, abunda, tengo un poco de suerte, mire, cuando el papa Juan Pablo II visita Ecuador, estoy en la iglesia en calidad de discapacitado, escucho su misa de alrededor de una hora, y luego consigo estar en un pequeño grupo que conversa con él por casi 12 minutos... ya se sabe que Juan Pablo era una personalidad.

También viajo a La Habana, Cuba y en el Palacio de Convenciones tengo la posibilidad de hacer una pregunta a Fidel Castro, por otro lado entrevisto a varios ministros de Ecuador, o sea, tengo una vida bien agitada pero que me llena profesionalmente.

Vengo a Las Vegas, cuenta, pues tengo la idea de que quizás alguno de mis hijos podía también nacer con afecciones de la vista y considero que aquí la medicina está más avanzada; pero ya tengo 18 años casado con Yesenia Velis, de nuestro matrimonio nacen tres hijos, de 18, 15 y 13 años, ninguno tiene problemas, apunta con una sonrisa; todos los días les hablo de la importancia de estudiar, de conocer, y están entusiasmados.

En febrero del 2007 me entrevistan para el periódico El Mundo para la sección ‘Personaje Hispano de la Semana’ y recibo un reconocimiento del senador Harry Reid.

En el periodo de 2010 a 2013 presido el Club de Ecuatorianos de Las Vegas, organizamos muchos eventos, entrega de juguetes, la ‘Noche ecuatoriana’, actividades con legisladores, con oficiales de la Policía, y también, por supuesto, eventos culturales... soy un enamorado de la cultura de mi país.

Habla de los problemas que aquejan a la comunidad hispana, creo, apunta, que salud, inmigración y educación son tres de las grandes preocupaciones de nuestra comunidad, y la solución hay que buscarla entre todos, sentencia.