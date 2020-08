Cifra récord en Nevada: Más de 33 mil personas en el ‘Verano sin soda’

Por Roberto PELÁEZ

“El esfuerzo de los últimos años, de estos meses, rinde los frutos que hace mucho esperábamos, y ver que más de 33 mil personas se sumaron de alguna manera a la campaña ‘Verano sin soda’ nos motiva a seguir adelante en nuestra aspiración de llevar salud a la comunidad”.

Gail Muñiz, del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), no puede detenerse en medio de tanto entusiasmo, y prosigue, “es la primera vez que conseguimos que un número tan alto de personas (33 mil 606) se nos una en esta causa noble cuyo principal objetivo es contribuir de alguna manera a la salud de la gente, y crear conciencia sobre lo perjudicial que resultan los refrescos azucarados”, afirma.

“Después que dimos a conocer el inicio del programa, informamos oportunamente a través de los medios, señala, esta vez con una característica diferente por lo del Coronavirus, para evitar talleres presenciales, apelamos a las redes, y los resultados nos llenan de alegría, nos motivan a seguir, siempre con el apoyo de quienes nos ayudan para conseguir nuestros propósitos.

“El propio junio, argumenta, se sumaron siete mil 327 personas, en julio casi se duplica con 12 mil 289, y este mes llegamos a 13 mil 990, para un total por encima de las 33 mil, cifra que no habíamos alcanzado nunca, aunque antes teníamos circunstancias más favorables.

“Personal preparado al efecto, miembros de organizaciones que están a favor de una vida más sana, es lo que promueven, se apoyaron en esta oportunidad en facebook life, zoom, whatsapp, y algunas en persona, evitando grupos muy concurridos, se hicieron llegar folletos educativos, y claro, empleamos un rastreador para tener constancia”, precisa Muñiz.

“Siempre le decimos a la gente que no hay nada malo en tomarse un refresco muy de tarde en tarde, comenta, pero lo ideal es suspenderlos lo más posible, sabemos que es difícil, mas ante las altas temperaturas, uno siente cuando experimentamos cierto decaimiento, nos faltan energías, que un refresco nos hace bien, lo consumimos para acompañar una comida, sin embargo, insisto, está más que demostrado que son dañinos, contienen mucha azúcar y eso no es bueno, conspiran contra salud y también son un aliado del exceso de peso corporal, por no mencionar el elevado número de calorías que tienen”, deja sentado.

“Queremos que las personas ganen conciencia, expresa, sepan que los refrescos no nos aportan nada de vitaminas ni minerales al organismo, muy por el contrario, las calorías provienen del azúcar agregado, a ello se une el riesgo de enfermar de diabetes por el abuso de los refrescos enlatados o azucarados, y no faltan especialistas que se refieren a la posibilidad de que los refrescos favorecen la aparición de caries dentales, o sea, agrega, no nos benefician de ninguna manera.

“Algunas personas, ejemplifica, se muestran sorprendidas al percatarse que una lata de soda tiene unas 140 calorías, las mismas que después cuesta trabajo eliminar, pero eso siempre será mejor ir eliminando poco a poco los refrescos enlatados”, reitera.

Revisa otra vez las estadísticas de junio, julio y agosto, menciona el uso de you tube, tick tok, messenger, destaca la importancia de hidratarse correctamente ante las altas temperaturas y actividades al aire libre, luego prosigue:

“Que tengamos más de 33 mil personas vinculadas a la campaña ‘Verano sin soda’, nos dice que el trabajo va bien encaminado, indica, pero no podemos confiarnos, es más, los refrescos de frutas naturales tampoco son una buena opción si se consumen de manera exagerada, el azúcar de las frutas (si se abusa de ella) también es perjudicial”, asevera.