Cinco primeros pasos para montar una empresa

Estados Unidos no solo es el hogar de más de 63 millones de latinos, es también el lugar en el que esta comunidad opera casi cinco millones de negocios propios que generan más de $800 mil millones en ingresos anuales según la Iniciativa Latina Empresarial de la Escuela de Negocios de Stanford.

A lo largo de los años, el crecimiento en el empleo y los ingresos ha aumentado para esta comunidad empresaria a pesar de que establecer un negocio es una tarea dura que exige un cierto optimismo, imaginación, y perseverancia. Jose Yañez, vicepresidente y consultor de negocios de JPMorgan Chase en Nevada, ayuda a los emprendedores con su viaje de crecimiento y dedica tiempo a orientarlos como un guía. Si estás buscando iniciar tu propio negocio, Yañez comparte algunos pasos iniciales importantes y clave a tener en cuenta:

1. Centre la idea del negocio. Ya quiera vender salsas caseras, abrir un local que sirva café u ofrecer servicios de Inteligencia Artificial, debería conocer bien su producto o servicio, el mercado que tiene y los competidores. Describa breve y sencillamente en qué consiste su negocio, qué necesidad o mercado atiende y quiénes son sus potenciales clientes.

2. Cree un Plan de Negocio. Una guía u hoja de ruta centrada en la idea de negocio, el mercado y el cómo llegar a sus objetivos. No solo le ayudará a abrir y enfrentar los retos que existen un negocio sino mantenerlo. Adicionalmente le permitirá centrarse en su idea, ver el camino que tiene por delante y comunicarlo a los potenciales financiadores. Las empresas nuevas ágiles (start ups) solo precisan la descripción de la propuesta, lo que se necesita, las finanzas y los posibles clientes.

3. Valore la necesidad de financiación y búsquela. El plan de negocio le ayudará. Buena parte de los empresarios usan inicialmente tarjetas de crédito personales pero hay tarjetas para negocios como la de Chase, Ink Business Cash Card, que le ayuda con sus necesidades y a la vez le recompensa con la devolución de un porcentaje de lo gastado en compras empresariales. Si está buscando obtener un préstamo comercial, puedes trabajar con un banco o a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés). Además, puede haber subsidios públicos y de fundaciones donde puedes recurrir al crowdfunding.

4. Determine la estructura legal y registre la empresa. Tenga en cuenta que afecta a sus obligaciones tributarias y responsabilidad legal. Algunas opciones incluyen, sole proprietorship, o Sociedad Unipersonal--solo un dueño y se es responsable de las deudas; partenariado (Partnership)--si hay más de dos personas; corporación--para separar la responsabilidad personal de la del negocio; LLC--o Responsabilidad Limitada (el más común). Busque asistencia legal para determinar que estructura es mejor para usted y su negocio.

5. Registre con el IRS. Considere si debe tener un número de identificador como empleador entre otras cosas para mantener las obligaciones tributarias separadas.

