Club Migrantes de Uruapan: “Nos toca informar y concientizar a la gente”

Por Roberto PELÁEZ

“Muchos de los miembros del Club de Migrantes de Uruapan, incluida parte de la directiva, estamos en casa, cumpliendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, protegiéndonos, sin embargo no olvidamos ni por un momento la solidaridad y a través de las redes aprovechamos para informar y llamar a más responsabilidad”.

El anterior comentario pertenece a Eddie Ramos, titular del mencionado Club, quien añade: “estamos en casa, aprovechando a la familia, y acudimos a las redes para informar de lugares donde se pueden obtener alimentos, saber de compañeros de diferentes grupos comunitarios e insistir en la toma de conciencia que exigen estos tiempos, es todo lo que nos queda, lo que estea a nuestro alcance”, resalta.

“Claro que los alimentos son necesarios, obtenemos información y de inmediato la subimos a las redes, advierte, siempre con la indicación de que se puede ir a distintos lugares del valle en busca de comida, pero se debe hacer de manera responsable, protegidos, para no contagiarnos ni contagiar a nadie”, reitera.

“Hasta el momento no hay una vacuna que nos proteja, agrega, entonces le decimos a la gente que no se exponga, que lo mejor es evitar, no contagiarse y llevar la infección a casa, a nuestras familias”.

Ramos precisa que en Nevada viven alrededor de 30 mil personas oriundas de Uruapan “y sus descendientes, agrega, muchos de los que hace años hicimos las maletas para venir en busca de una vida mejor, pues hicimos familia, y ahorita nos corresponde cuidar de todos, platicar una y otra vez de la importancia de estar en casa.

“Junto a mi, añade, están en la directiva, entre otros, Rodolfo Chávez (vicepresidente) y Nelly Don (secretaria y tesorera), ellos también son defensores de nuestras raíces culturales, les gusta participar en eventos e involucrarse en múltiples actividades, pero estamos conscientes de que vivimos días diferentes.

“¿Qué vamos a superar esto, a vencer?, se pregunta, no tengo dudas, sin embargo tengo claro que todo pasa por el sentido común, la seriedad, la conciencia de que es muy importante estar dentro de casa, salir a lo imprescindible, y cuando lo hagamos protegernos lo más posible”, enfatiza.

“No cuesta nada estar actualizados, externa, leer la prensa, escuchar la radio, la televisión, las últimas indicaciones, hoy más que nunca es importante estar informados, por nosotros mismos, por la familia, los vecinos, los amigos, la comunidad, de eso se trata, insiste, subimos a las redes las indicaciones, las medidas de prevención, llamamos por teléfono para informar de lugares donde entregan alimentos, y de paso le pedimos a la gente que se proteja, es lo que podemos hacer por nuestra gente”, afirma.

Hermano del conocido periodista mexicano Macario Ramos, el entrevistado asegura estar al tanto de lo que ocurre en el vecino país.

“Tenemos que evitar el pánico, los periodistas deben informar con veracidad, educar, llamar a la calma, señala; reconozco que muchos de nosotros estamos en casa y ellos-como es el caso de mi hermano y muchos otros- están en la calle, buscan las noticias, se exponen... me preocupa mi hermano, como también los reporteros del valle que llegan a convertirse en familias, amigos, a fuerza de verlos en la televisión, de escucharlos en la radio, leerlos en los periódicos, ellos sin dudas desempeñan un trabajo muy importante, esperamos que ninguno sea contagiado, sería en extremo lamentable”, destaca.