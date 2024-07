Comida gratis en el Centro Cristiano el Shaddai este sábado 6

Por Nuestros SERVICIOS

Desde hace varios años el Centro Cristiano el Shaddai funge como un amigo fiel, generoso, sobre todo para las personas más necesitadas, esas que se las ven difícil específicamente a la hora de llevar el sustento a casa.

La próxima entrega de alimentos (GRATUITOS) está prevista para este sábado 6, desde las 6 de la tarde, para que el sofocante sol afecte lo menos posible a quienes hacen línea con el objetivo de llevar comida a casa.

El Centro Cristiano el Shaddai está ubicado en el 2075 al norte de Lamb Boulevard, en la ciudad de North Las Vegas, próximo a Lake Mead. Allí puede encontrar al pastor Marko Gamboa (ganador del prestigioso Premio HONOR 2022), por muchos años ligado a la comunidad, más allá de la entrega de comida, con la organización de ferias de salud, jornadas de vacunación, distribución de juguetes y útiles escolares, apoyado sobre todo en un formidable equipo de trabajo.

Quien lo tiene bien claro es el propio Marko Gamboa, quien no por gusto reitera: “sin mi equipo fuera todo más complejo, es muy probable que no pudiésemos mostrar los resultados, quizás no sirviéramos a la gente por tanto tiempo, y esa es nuestra razón de ser... ayudar al prójimo, más en medio de las necesidades, el alza de los precios”, subraya.

Brindar comida gratis todas las semanas, año con año, a lo que se suman varios eventos de salud, vacunas, entrega de juguetes, útiles escolares, ropa, recibir a la senadora (dem) Catherine Cortez Masto, exige sin dudas una sostenida y magnífica labor de conjunto.

Gamboa sin pensarlo mucho menciona a personas como Nacho León, Gina Lira, Yuri Carrillo y Aurelio Angulo.

“No sólo nos une la amistad, la hermandad, también el deseo de ayudar, tenderle la mano a los necesitados, que cada evento fluya, todos se sientan bien atendidos, se les expliquen las cosas con amabilidad, como queremos que nos traten a nosotros”, advierte.

“Sería injusto, apunta, si no destacara el trabajo de un grupo de voluntarios, siempre están dispuestos a ayudar, colocar las cajas, organizar, les agradezco”, dice.