Community Services of Nevada (CSNV) ofrece esperada feria de recursos comunitarios

Por Rafael ROMERO

Ya está aquí. Se puede tocar con las manos. Llega el domingo 14 la esperada feria de recursos comunitarios que organiza Community Services of Nevada (CSNV). Todo gratis. ¿Lema? ¡Preparándote para el éxito!

Jorge Elizondo, vinculado a la comunidad por muchos años, al ofrecer la información destacó que el evento va a comenzar a las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde, aunque sugirió que la gente acuda temprano al East Las Vegas Community Center, ubicado en el 250 al norte de la Eastern, Las Vegas, Nevada 89101.

A una pregunta de este reportero, explicó que “vamos a regalar mil mochilas con útiles escolares, e igual cantidad de pares de zapatos para estudiantes de la enseñanza primaria... estamos conscientes de cuánto alivia esto a las familias con niños a pocos días de volver a clases.

“Esperamos que sea un evento que la comunidad respalde, acuda a aprovechar los recursos, resaltó, y la actividad o feria no se limita a los siempre bien recibidos útiles escolares.

“Vamos a tener exámenes médicos y vacunas, recursos de viviendas, educación financiera, recursos de inmigración, preparación y entrenamiento para el trabajo, programas de educación para adultos y mucho más”, destacó.

“Se ha hecho un gran esfuerzo, sin dudas, subrayó Elizondo, agradecemos la ayuda de la concejal Olivia Díaz, de Bank of America, Philanthropic Foundation, Shoes That Fit, Unidos US, todos nos han tendido la mano para poder materializar y brindar un evento de esta magnitud para la comunidad, por eso esperamos el respaldo”, insistió.

Para más detalles los interesados pueden contactar al (702) 307-1710. Resulta a no dudarlo una excelente oportunidad para las familias que tienen estudiantes en casa, pueden acceder a útiles escolares y muchos otros recursos que resultan relevantes.

La Feria de Cox está prevista para el venidero sábado 20, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, también con útiles escolares e inmunizaciones. No falte.