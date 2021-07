Comunidad cubana del valle ratifica su apoyo a las protestas en la isla

Por Roberto PELÁEZ

Centenares de cubanos ratificaron su apoyo y solidaridad a los compatriotas que salen a las calles en Cuba hartos de hambre, miseria y la violación de sus derechos. En Las Vegas la marcha tuvo lugar el miércoles 21, desde Sahara y Las Vegas Boulevard hasta los alrededores del hotel y casino Bellagio.

“Son 62 años de socialismo, un sistema fracasado, que no ha podido resolver las necesidades de la gente, además, que la gente no tenga derecho a expresarse, a protestar, tenga en medio de la pandemia que salir a ‘luchar’ un pan o un pedazo de pollo, nos dice que las cosas no están bien”, significó Odalis Hernández, oriunda de Guanabacoa, en la capital de la isla.

“Marchamos contra la violencia ejercida con nuestros hermanos, hemos visto muchos vídeos de golpiza, de gente tirada en el suelo, y queremos decirles que estamos con ellos, es ahora o nunca”, destacó Jorge Urgellés, de Matanzas.

Gloria Íñiguez comentó: “desde hace más de una semana salimos a las calles, los parques, a decirle a quienes no saben lo que está sucediendo; nunca pensé ver a cubanos golpeando a cubanos, una lucha entre hermanos por pensar diferente o protestar”.

“Estoy ciento por ciento en contra del bloqueo o embargo, primero afecta al pueblo cubano, y segundo le ha servido al gobierno para justificar el mal trabajo y las carencias... de todo culpan al embargo de los Estados Unidos, pero no tienen dinero para pagar”, sostuvo Ángel Miranda.

Con gritos de libertad, fuera Díaz Canel, abajo el comunismo, Freedom for Cuba, el entusiasmo de los cubanos a lo largo del recorrido llamó la atención de muchas personas a lo largo del Strip.

“No podemos quedar indiferentes ante el abuso, esgrimió ‘Yoyi’ Domínguez, desde aquí le decimos a nuestros hermanos que no abandonen las calles, y exhortamos al presidente Joe Biden a que tome medidas, intervenga, esta situación no se puede prolongar, los comunistas se han quitado la careta ante el mundo, siembran el odio entre las familias”.