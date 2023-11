Con alrededor de 30 participantes finalizó taller ‘Arte en libertad’

Por Rafael ROMERO

La sobresaliente pintora Ángeles Freire se frota las manos, recientemente finalizó uno de los talleres que ofrece con el objetivo marcado de ofrecer sus conocimientos y habilidades manuales a los interesados.

Denominado en esta oportunidad Taller Creativo ‘Arte en libertad’, “para mí, apunta la experimentada artista, es importante ofrecer estos talleres de libre expresión, lo que hago más que todo es asesorar a cada uno de los participantes con su propuesta y el tema que quiera realizar.

“Les muestro algo de lo que pueden hacer con el material que ellos mismos seleccionaron... en gran medida me siento realizada al ver cómo ellos expresan lo que desean, porque esa acción dice mucho de lo que sienten, de su imaginación, y me gusta fomentar eso... verlo crecer”, admite.

“Es importante, considera, que cada uno de los participantes (29 en total) viva, experimente esta experiencia, desarrolle su creatividad, además el tiempo de clases es también propicio para compartir, conocer a otras personas, hacer nuevas relaciones, a la vez que dejan fluir su energía y la transformen.

“¿Qué puede hacer alguien a quien le bulle un mundo por dentro? Tiene que exteriorizar, sacar lo que tiene dentro, y el arte se pinta solo para eso.

“En esta oportunidad, explica, la mayoría se inclinó por pintar en el lienzo o trabajar con la madera... es hermoso ver lo que son capaces de hacer, como dejan que fluya la imaginación, y por ejemplo, la madera va tomando forma, ellos lo disfrutan, lo viven, y yo como asesora siento algo hermoso, es ver cumplida otra de las tareas que me había propuesto”, dice entusiasmada.

“Sabe, advierte, no se trata solo de un grupo de personas deseosas de aprender, de hacer cosas con sus manos y su imaginación, tal vez era algo que deseaban hacer mucho y no se atrevían, no tenían las herramientas o quien les indicara, y ahora lo materializaron, que es una cosa muy linda, por otro lado está lo que siente esa asesora al aportar una semillita en pos de un mundo mejor, eso también es hermoso, y es de las tantas cosas que se pueden lograr encaminando el arte, dispuesto a transmitir los conocimientos a otras personas”, asegura.